桃園推3案加速舊城更新 8月成立都更專案辦公室
桃園市長張善政今天說，將在8月成立都更專案辦公室，加速更新危險老舊建物。市府都發局說，已研擬3大都更專案計畫，其中一案已獲內政部都委會同意，預計8月公告實施。
張善政今天主持市政會議時表示，為加速更新桃園市危險老舊建物，將在8月成立都更專案辦公室，並計劃後續轉型為住都中心，逐步提升服務量能。
桃園市政府都市發展局指出，桃園市老宅共計有87.4萬戶，其中屋齡達50年以上的佔4.6%；市府去年開始推動都更容積獎勵、都更地區、都更單元劃定基準等6大精進作為，但仍面臨整合困難、缺乏誘因，以及公私部門量能不足等挑戰。
都發局表示，已研擬「防災都更專案計畫」、「受理民間申請公辦都更專案計畫」、「都更推動師專案計畫」等3大專案計畫；其中「防災都更專案計畫」已獲內政部都市計畫委員會同意，預計8月公告實施。
都發局也說，針對桃園、中壢、內壢等老舊車站，將導入大眾運輸導向型發展（TOD）的都更策略，加速桃園城市轉型。
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