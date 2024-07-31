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後龍第二市場「異地重建」動土 新市場將「脫胎換骨」

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場「異地重建」工程上午動土，安排素蘭要出嫁陣頭表演，氣氛熱絡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場「異地重建」工程上午動土，安排素蘭要出嫁陣頭表演，氣氛熱絡。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場「異地重建」工程上午動土，重建案鎮公所與中央合作開發，並分配收入比率，是苗栗縣市場重建案首例；重建預估要3年分2期施工，舊市場將持續營運，待新市場完工遷入後再拆除，2000多平方公尺的鎮有 地將爭取改為商業區用地並可標售。

鎮公所指出，第二市場位於中山路旁，建於1966年，迄今已有58年，1986年雖整建過，但大部分場地被指是「違建」，2020年又被認定為危險建築，建築結構老舊且多處毀損，耐震能力堪虞，且市場內部空間通道狹小，不利消費者採買，攤位空間也配置不足，排水汙水系統也無良好設計，還有救災疑慮等諸多問題。

鎮長謝清輝指出，重建工程經費需2.3億元，感謝立委陳超明奔走和協調，鎮公所獲經濟部及台電補助，才得以辦理新市場工程，總經費約2億3000萬元，獲經濟部補助9000萬，台電3500萬元，鎮公所並自籌1億500萬元，分2期辦理重建。

建築師簡報指出，新市場為綠能建築，樓地板面積規畫約2752平方公尺，為地上2層的鋼筋混凝土及鋼骨構造建築物，一樓規畫80個攤位及20個店鋪，2樓設戶外露台，可停放30輛汽車及153輛機車，1樓西南側設置無障礙車位與婦幼停車格各1格，加上基地周遭既有停車空間，方便民眾採購停車需要。

鎮公所指出，新市場將6號公園預定地變更地目使用，因土地為國有，國產署要求有償購地，但鎮公所籌措經費不易，因此雙方合作開發，由鎮公所建市場，國產署提供土地，每年租金分配國產署占65％、鎮公所35％，期間50年。這是縣內市場開發首例，全國第3例。

謝清輝表示，第二市場一直是後龍重要的早市，新設市場地點又鄰近後龍夜市，兩者相輔相成可帶來更多商機及遊客。

上午動土典禮陳超明、副縣長邱俐俐及地方人士參加，外鄉鎮首長也有多人來觀摩，氣氛熱滾滾。

苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場「異地重建」，規畫兩層，二樓為停車空間。示意圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場「異地重建」，規畫兩層，二樓為停車空間。示意圖／後龍鎮公所提供
苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場「異地重建」工程上午動土，安排素蘭要出嫁陣頭表演，氣氛熱絡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場「異地重建」工程上午動土，安排素蘭要出嫁陣頭表演，氣氛熱絡。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場將持續營運，等新市場異地重建完成後，將拆除規畫為商業區用地。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣後龍鎮第二公有零售市場將持續營運，等新市場異地重建完成後，將拆除規畫為商業區用地。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮第二公有零售市場「異地重建」工程，利用原本的都計6號公園預定地興建。記者胡蓬生／攝影
後龍鎮第二公有零售市場「異地重建」工程，利用原本的都計6號公園預定地興建。記者胡蓬生／攝影

國產署 建築師 陳超明

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