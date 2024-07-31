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中壢仁海宮故宮國寶3D互動展覽 11月前免費近距看

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
中壢仁海宮「國寶巡遊」數位新媒體展開幕，免費透過3D數位影像欣賞國寶，吸引民眾。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮「國寶巡遊」數位新媒體展開幕，免費透過3D數位影像欣賞國寶，吸引民眾。記者曾增勳／攝影

桃園市中壢仁海宮歡慶明年建宮200周年，今天上午與故宮博物院合作舉辦「國寶巡遊」數位新媒體展開幕，今天至11月30日止，民眾不必到故宮，可免費至仁海宮透過3D數位互動，慢慢欣賞郭熙「早春圖」、「翠玉白菜」、郎世寧「百駿圖」及各朝代瓷器、琺瑯文物，故宮博物院長蕭宗煌說，這是故宮活動離開台北，第一次與宮廟合作數位展覽。

中壢仁海宮與故宮博物院合作舉辦「國寶巡遊」數位新媒體展，由市長張善政與故宮院長蕭宗煌、仁海宮董事長王介禧等人共同敲鑼開幕，亦在張善政見證下，王介禧代表仁海宮捐贈150萬元給故宮，由蕭宗煌代表接受感謝，故宮將這筆捐款用在文物展覽布建，張善政也親自使用3D數位互動欣賞百駿圖、翠玉白菜等故宮文物，歡迎民眾今天起至仁海宮免費欣賞故宮文物數位影像互動。

張善政表示，仁海宮慶祝建宮200周年，與故宮博物院合作，展示故宮文物精緻的數位展品，透過3D數位立體影像技術呈現仁海宮歷史，以最新進科技結合傳統文化展覽最好方式，帶領觀看者欣賞故宮文物和仁海宮豐厚的歷史， 故宮多年來與國科會合作推動數位博物館典藏計畫，已是世界上首屈一指數位文化機構，透過故宮數位典藏技術，相信可完整展現仁海宮文化特色。

蕭宗煌表示，疫情過後，故宮為吸引更多民眾回流，將故宮文物透過新的科技媒體運用，到不同地方展覽，這次到仁海宮展覽機緣是桃園與故宮淵源，1948年底故宮文物在基降港上岸，之後在楊梅車站倉庫暫存，明年故宮100年、仁海宮200年透過3D影像及AR技術，看到北宋郭熙「早春圖」、清代郎世寧「百駿圖」和山水畫、各種瓷器、琺瑯，將仁海宮剪炫麗剪黏技術融入萬花筒，近距離欣賞國寶文物，希望未來故宮文物與數位影像可以在外一起展出。

仁海宮主祀天上聖母，為中壢信仰中心，與故宮合作展覽國寶巡遊展覽，為慶祝明年建宮200年暖身，董事長王介禧表示，仁海宮首第一次與故宮合作舉辦國寶巡邊，讓信眾大家可以透過3D數位影像近距離看到故宮國寶文物，也可看到仁海宮從清朝至今發展歷史過程，為明年年建宮200年提前暖場，歡迎民眾前往欣賞。

桃園市長張善政（左二）見證仁海宮董事長王介禧（左一）捐贈150萬元，由故宮院長蕭宗煌（右二）接受。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左二）見證仁海宮董事長王介禧（左一）捐贈150萬元，由故宮院長蕭宗煌（右二）接受。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左一）親自體驗國寶巡遊3D數位影像互動展覽，近距觀看國寶文物幕。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（左一）親自體驗國寶巡遊3D數位影像互動展覽，近距觀看國寶文物幕。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）與故宮院長蕭宗煌（左二）仁海宮董事長王介禧（左三）為國寶巡遊數位展敲鑼開幕。記者曾增勳／攝影
桃園市長張善政（右三）與故宮院長蕭宗煌（左二）仁海宮董事長王介禧（左三）為國寶巡遊數位展敲鑼開幕。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮與故宮舉辦「國寶巡遊」數位新媒體展開幕，今天至11月30日止，市長張善政市民欣賞。記者曾增勳／攝影
中壢仁海宮與故宮舉辦「國寶巡遊」數位新媒體展開幕，今天至11月30日止，市長張善政市民欣賞。記者曾增勳／攝影

國寶 故宮 文物

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