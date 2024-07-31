桃市衛生局長將接健保署副署長 張善政不捨但欣慰

健保署副署長李丞華7月中旬退休，外傳中央徵詢桃園市衛生局長劉宜廉意願，而劉稍早證實此事，預計９月報到；桃園市長張善政今天上午主持市政會議，閉門會時也特別提到劉即將赴中央任職一事。對於劉即將離開桃園，張雖然捨不得，但也覺得欣慰。

桃園市長張善政今天上午主持市政會議，致詞肯定衛生局努力推動肺癌篩檢政策，強調政策非單一局處責任，劉宜廉在台下頻頻點點頭，應聲同意，後來張也在閉門會議時特別祝福劉；據悉，張善政對劉宜廉即將赴中央任職感到不捨，但也欣慰劉的表現被外界看到，「相信未來桃園市政府與中央溝通將更加順暢，合作更緊密」，至於新的局長人選，目前還在評估考量。

劉宜廉是台大醫學系、法律系雙學士，後來也研讀台大公衛研究所、政大法律研究所，後來在美國約翰霍普金斯大學取得衛生政策與管理博士，另在清華大學科技法律研究所攻讀博士班。過去重要工作職位則有敏盛綜合醫院院長，以及苗栗、宜蘭和桃園等地衛生局長。

據了解，衛福部長邱泰源是劉宜廉在台大時期的老師，他日前徵詢劉的意見，希望能借重劉在地方推動健保與公共衛生政策的長才，而劉考慮了一段時間才答應；劉宜廉稍早證實此事，預計8月底就會請辭，9月初赴健保署報到，至於接棒人選則未提及。