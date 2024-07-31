快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

「等妳回來」市民募資廣告聲援高虹安 邱臣遠表達感謝

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市前市長高虹安因助理費官司遭停職，而巨城購物中心對面電視牆，出現稱由市民自發性募資投放，力挺高虹安的數位看板廣告，並寫下：「高虹安市長加油」、「我們等妳回來」。記者黃羿馨／攝影
新竹市前市長高虹安因助理費官司遭停職，而巨城購物中心對面電視牆，出現稱由市民自發性募資投放，力挺高虹安的數位看板廣告，並寫下：「高虹安市長加油」、「我們等妳回來」。記者黃羿馨／攝影

新竹市前市長高虹安因助理費官司遭停職，而巨城購物中心對面電視牆，近日出現稱由市民自發性募資投放，力挺高虹安的數位看板廣告，內容也細數高虹安在任內重大政績，最後還寫上「高虹安市長加油」、「我們等妳回來」，引起各界熱議。代理市長邱臣遠表示，非常多新竹市民支持市長高虹安，「我們也感謝大家的關心」。

新竹巨城對面電視牆上，近來出現一則關於高虹安的廣告，主題為「這是來自一群新竹市民的心聲」，內容細數高虹安任內政績，包括減債、校園更新、增建校舍、通學步道、調升營養午餐補助、實現就近入學、關埔空橋、加速汙水下水道接管等。

影片最後也出現加油打氣的話語，包括：「謝謝市長為孩子們做的一切，公道自在人心」、「支持安安市長，新竹市有你真好」、「暫離市長職位，是新竹市民的損失」、「謝謝安安市長把新竹市越變越好」、「還我安安市長」、「我們等妳回來」。

邱臣遠今天出席舊漁會周邊環境改善工程，媒體問及關於網路募資拍影片聲援市長高虹安，代理市長知不知道？邱臣遠回應，昨天有看到相關訊息，非常多新竹市民支持市長高虹安，「我們也感謝大家對於虹安市長的關心」。

邱臣遠表示，對於新竹市政府來說，市政的推動，絕對不會延宕，更不會停擺，會有效延續、落實執行施政願景跟藍圖，這才是現階段市府團隊最重要的工作，昨天他也在市務會議中明確指示，各局處務必要積極回應民意，延續過去市民有感的施政藍圖。

媒體問及關於網路募資拍影片聲援市長高虹安，邱臣遠回應，昨天有看到相關訊息，非常多新竹市民支持市長高虹安，「我們也感謝大家對於虹安市長的關心」。記者黃羿馨／攝影
媒體問及關於網路募資拍影片聲援市長高虹安，邱臣遠回應，昨天有看到相關訊息，非常多新竹市民支持市長高虹安，「我們也感謝大家對於虹安市長的關心」。記者黃羿馨／攝影

新竹 邱臣遠 高虹安

延伸閱讀

名嘴李正皓告發高虹安圖利、公費打官司 邱臣遠回應了

高虹安被指控圖利 李正皓正式向新竹地檢署遞狀告發

李正皓告發高虹安涉公帑打私人官司 竹檢將偵辦

不起訴高虹安都被調走？法界：2升官3案仍在北檢

相關新聞

中壢仁海宮故宮國寶3D互動展覽 11月前免費近距看

桃園市中壢仁海宮歡慶明年建宮200周年，今天上午與故宮博物院合作舉辦「國寶巡遊」數位新媒體展開幕，今天至11月30日止，...

桃市衛生局長將接健保署副署長 張善政不捨但欣慰

健保署副署長李丞華7月中旬退休，外傳中央徵詢桃園市衛生局長劉宜廉意願，而劉稍早證實此事，預計９月報到；桃園市長張善政今天上...

「等妳回來」市民募資廣告聲援高虹安 邱臣遠表達感謝

新竹市前市長高虹安因助理費官司遭停職，而巨城購物中心對面電視牆，近日出現稱由市民自發性募資投放，力挺高虹安的數位看板廣告...

桃林鐵路步道害老婦摔鼻青臉腫 養工處致歉承諾改善

桃園市政府活化閒置鐵道路廊，桃林鐵路是關鍵指標，該路廊自2018年啟用至今不斷延伸拉長，但部分設備也因自然環境與民眾頻繁...

苗栗中興工業區近來飄散「神秘的臭味 」 源頭終於查出

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區一間超商附近，近來一直有股「神秘的臭味」飄散，銅鑼鄉民代表徐裕逢感覺像動物糞便，又像臭水溝及腐爛屍...

等2年！航空城安置街廓終有拆遷戶動工重建家園

桃園航空城總開發面積4564公頃，繼6月底完成第一階段蛋黃區（三航廈、三跑道機場園區）、蛋白區（機場園區以外）安置住宅選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。