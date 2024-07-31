「等妳回來」市民募資廣告聲援高虹安 邱臣遠表達感謝

新竹市前市長高虹安因助理費官司遭停職，而巨城購物中心對面電視牆，近日出現稱由市民自發性募資投放，力挺高虹安的數位看板廣告，內容也細數高虹安在任內重大政績，最後還寫上「高虹安市長加油」、「我們等妳回來」，引起各界熱議。代理市長邱臣遠表示，非常多新竹市民支持市長高虹安，「我們也感謝大家的關心」。

新竹巨城對面電視牆上，近來出現一則關於高虹安的廣告，主題為「這是來自一群新竹市民的心聲」，內容細數高虹安任內政績，包括減債、校園更新、增建校舍、通學步道、調升營養午餐補助、實現就近入學、關埔空橋、加速汙水下水道接管等。

影片最後也出現加油打氣的話語，包括：「謝謝市長為孩子們做的一切，公道自在人心」、「支持安安市長，新竹市有你真好」、「暫離市長職位，是新竹市民的損失」、「謝謝安安市長把新竹市越變越好」、「還我安安市長」、「我們等妳回來」。

邱臣遠今天出席舊漁會周邊環境改善工程，媒體問及關於網路募資拍影片聲援市長高虹安，代理市長知不知道？邱臣遠回應，昨天有看到相關訊息，非常多新竹市民支持市長高虹安，「我們也感謝大家對於虹安市長的關心」。