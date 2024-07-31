鼓勵民團遊花蓮 竹縣府8月1日起補助住宿每人每晚500元
新竹縣府今天表示，為助重振花蓮觀光，8月1日起補助竹縣合法立案人民團體到花蓮旅遊並住宿花蓮合法旅宿，每團20人以上前往，每人每晚補助500元、每人最多補助2晚。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，地震、颱風接連來襲、重創花蓮產業，為協助花蓮重振觀光，鼓勵新竹縣人民團體至花蓮參訪交流，提出補助方案，盼吸引民眾前往。
竹縣府交通旅遊處表示，這次計畫補助新竹縣合法立案人民團體至花蓮縣交流參訪，每團至少20人以上，全程住宿花蓮縣合法旅宿業，原則上每人每晚補助新台幣500元、上限為住宿2晚補助每人1000元。
交旅處指出，若要申請花蓮旅宿補助者，須在行程前上網填報表單，活動至11月底止，若預算用罄時即停止補助；此次補助預算共100萬元，以20人團體入住1晚補助500元計算，最高可補助100團。
縣長楊文科表示，期盼透過補助也能有拋磚引玉效果，讓更多民眾前往花蓮，共同協助復甦台灣後花園。
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