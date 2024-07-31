快訊

132萬投資人快看！00878配息0.55元再創新高 最後買進日為8月16日

3分之2個台灣濕答答！15縣市大雨特報 恐一路下到晚上

去南韓玩注意！當地遺失iPhone恐「永遠消失」 網實測：蘋果這功能真的關了

鼓勵民團遊花蓮 竹縣府8月1日起補助住宿每人每晚500元

中央社／ 新竹縣31日電

新竹縣府今天表示，為助重振花蓮觀光，8月1日起補助竹縣合法立案人民團體到花蓮旅遊並住宿花蓮合法旅宿，每團20人以上前往，每人每晚補助500元、每人最多補助2晚。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，地震、颱風接連來襲、重創花蓮產業，為協助花蓮重振觀光，鼓勵新竹縣人民團體至花蓮參訪交流，提出補助方案，盼吸引民眾前往。

竹縣府交通旅遊處表示，這次計畫補助新竹縣合法立案人民團體至花蓮縣交流參訪，每團至少20人以上，全程住宿花蓮縣合法旅宿業，原則上每人每晚補助新台幣500元、上限為住宿2晚補助每人1000元。

交旅處指出，若要申請花蓮旅宿補助者，須在行程前上網填報表單，活動至11月底止，若預算用罄時即停止補助；此次補助預算共100萬元，以20人團體入住1晚補助500元計算，最高可補助100團。

縣長楊文科表示，期盼透過補助也能有拋磚引玉效果，讓更多民眾前往花蓮，共同協助復甦台灣後花園。

住宿 新竹 花蓮

延伸閱讀

花蓮某部落雜貨店老闆疑伸狼爪 受害女生達20多人

花蓮海堤易堆砂石害騎士「犁田」 鄉公所爭取經費改善

花蓮玉里大型生鮮超市失火 冒大量濃煙警消灌救

藍委要求公視下架罷樑影片 民團：國民黨沒有是非

相關新聞

中壢仁海宮故宮國寶3D互動展覽 11月前免費近距看

桃園市中壢仁海宮歡慶明年建宮200周年，今天上午與故宮博物院合作舉辦「國寶巡遊」數位新媒體展開幕，今天至11月30日止，...

桃市衛生局長將接健保署副署長 張善政不捨但欣慰

健保署副署長李丞華7月中旬退休，外傳中央徵詢桃園市衛生局長劉宜廉意願，而劉稍早證實此事，預計９月報到；桃園市長張善政今天上...

「等妳回來」市民募資廣告聲援高虹安 邱臣遠表達感謝

新竹市前市長高虹安因助理費官司遭停職，而巨城購物中心對面電視牆，近日出現稱由市民自發性募資投放，力挺高虹安的數位看板廣告...

桃林鐵路步道害老婦摔鼻青臉腫 養工處致歉承諾改善

桃園市政府活化閒置鐵道路廊，桃林鐵路是關鍵指標，該路廊自2018年啟用至今不斷延伸拉長，但部分設備也因自然環境與民眾頻繁...

苗栗中興工業區近來飄散「神秘的臭味 」 源頭終於查出

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區一間超商附近，近來一直有股「神秘的臭味」飄散，銅鑼鄉民代表徐裕逢感覺像動物糞便，又像臭水溝及腐爛屍...

等2年！航空城安置街廓終有拆遷戶動工重建家園

桃園航空城總開發面積4564公頃，繼6月底完成第一階段蛋黃區（三航廈、三跑道機場園區）、蛋白區（機場園區以外）安置住宅選...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。