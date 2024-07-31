桃林鐵路步道害老婦摔鼻青臉腫 養工處致歉承諾改善

桃園市政府活化閒置鐵道路廊，桃林鐵路是關鍵指標，該路廊自2018年啟用至今不斷延伸拉長，但部分設備也因自然環境與民眾頻繁使用毀損，衍生散步或運動民眾跌倒受傷情事，民代建議改善；桃園市養工處為此向受傷民眾致歉，並表示會協助申請保險理賠，後續也會檢討改善路廊缺失問題。

民進黨桃園市議員黃瓊慧今天指出，近日有婦人因桃林鐵路大檜溪段的木棧道高低起伏不定，被翹起的木條絆倒，摔得鼻青臉腫，而她就醫後，醫護人員問「阿姨是在在桃林步道跌倒嗎」，發現不只她一人受害，所以陳情到服務處；桃林鐵路路廊設施受損並非首樁，黃瓊慧在桃園燈會期間就曾披露串聯2個燈區的路廊護欄鏽蝕破損，類似情事再現且造成民眾受傷，她呼籲市府多編預算整修。

桃園市養護工程處表示，桃林鐵路路廊每天都有專人巡檢，頻率為一天8次，有狀況就馬上處理，如果無法馬上排除，也會架起護欄提醒民眾不要靠近，但做法還是很難百分之百防範，婦人受傷意外就是在巡檢員經過不久之後發生。

養工處指出，造成婦人受傷的木棧道路面原本靠螺絲與基座固定，但由於基座是使用原木，木頭因環境潮濕腐爛，螺絲鬆動浮起造成路面高低不平情形，最後釀成意外。