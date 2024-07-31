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苗栗中興工業區近來飄散「神秘的臭味 」 源頭終於查出

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區南區一間超商附近，近來一直有股「神秘的臭味」飄散。圖／徐裕逢提供
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區南區一間超商附近，近來一直有股「神秘的臭味」飄散。圖／徐裕逢提供

苗栗縣銅鑼鄉中興工業區一間超商附近，近來一直有股「神秘的臭味」飄散，銅鑼鄉民代表徐裕逢感覺像動物糞便，又像臭水溝及腐爛屍臭味，經向環保局反映，昨天終於找到神秘臭味的源頭，就在超商僅一牆之隔的堆肥廠，業者露天堆放有機堆肥半成品，1噸重的大包約40包，稽查人員要求改善，廠家隨即配合移入廠內，工業區「神秘的味道」終於破案。

徐裕逢表示，中興工業區南區7-11廣場近幾個月來一直有股神秘臭味飄散，在東北季風時，感覺並不明顯，臭味若有似無，但近來到超商廣場，都明顯可聞到神秘臭味；昨天下午環保局稽查人員冒著大熱天在區內廠家逐一尋找，結果發現臭味源頭就在超商隔壁。

苗栗縣環保局指出，這家堆肥廠租約至今天結束，業者因將遷離，將原本置放於廠內的有機堆肥半成品移至到廠內空地，準備撤離，稽查人員因此未開出限期改善的行政處分，直接要求業者撤離前先將堆放的有機堆肥半成品移回室內，今天再度查看，業者已配合改善完成，數十包露天空地堆放的有機堆肥半成品都已移回廠內。

稽查人員要求業者撤離前先將堆放的有機堆肥半成品移回室內，今天再度查看，業者已配合改善，露天空地堆放的堆肥半成品都已移回廠內。圖／苗栗縣環保局提供
稽查人員要求業者撤離前先將堆放的有機堆肥半成品移回室內，今天再度查看，業者已配合改善，露天空地堆放的堆肥半成品都已移回廠內。圖／苗栗縣環保局提供
稽查人員要求業者撤離前先將堆放的有機堆肥半成品移回廠內，今天再度查看，業者已配合改善。圖／苗栗縣環保局提供
稽查人員要求業者撤離前先將堆放的有機堆肥半成品移回廠內，今天再度查看，業者已配合改善。圖／苗栗縣環保局提供
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區南區一間超商附近，近來一直有股「神秘的臭味」飄散，昨天查出臭味來自隔鄰的堆肥廠。圖／徐裕逢提供
苗栗縣銅鑼鄉中興工業區南區一間超商附近，近來一直有股「神秘的臭味」飄散，昨天查出臭味來自隔鄰的堆肥廠。圖／徐裕逢提供

環保局 臭味 超商

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