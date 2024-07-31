等2年！航空城安置街廓終有拆遷戶動工重建家園
桃園航空城總開發面積4564公頃，繼6月底完成第一階段蛋黃區（三航廈、三跑道機場園區）、蛋白區（機場園區以外）安置住宅選屋後，安置街廓核發的第1張建照今天動工，也是全區第一個重建家園的拆遷戶，林姓地主表示遷出兩年終於盼到重建，政府這段期間幫很多忙，包括建照審查、提供臨時水電協助早日動工，希望明年底也能順利取得使用執照，全家搬入新家園。
民航局機場工程中心也派員參加動工典禮及祝賀，並表示蛋黃區安置街廓有1995個單元，當初按區段徵收配地，最小單元30坪，大致可以蓋建蔽率60％、空積率200%的家園，開發區的公共設施工程由桃園市政府統一辦理，所有5大管線鋪設工程預訂今年11月可以完成，到時候蓋家園使用水電會更方便，林先生是第一個動工的安置街廓建案，會提供臨時的水電方便地主和營造商蓋房子。
機場工程中心人員說明，航空城開發區最後搬遷日為2026年12月，第一期大部分的公共設施工程接近尾聲，蛋黃區的安置街廓、安置住宅因為全部施工中，會管制人車進出，不過為了方便安置街廓的地主能好好規畫家園，雖然目前已經核發4張建照，但實際已經發出約500張開發區通行證，方便安置街廓的地主察看自己土地要如何規畫。
市議員徐其萬表示，林先生是第一位拿到建照也是第一個動工的拆遷戶，前後花了約3個月申請建照，不少地主反映審查時間偏久，他會要求市府加速流程，機場工程中心人員也認為建照核發的速度應該可以更快，表示會和桃市府協調。
林先生和家人原本住在大園區海口里，安置街廓配地被分到福海段，區位在大園區的埔心，新家園前面約500公尺是福隆宮，後面不到1公里就是最大的安置住宅有1000多戶。他委託詠騰營造蓋新家園，討論後決定蓋4層半的透天厝而且有電梯，今天帶著家人參加動工典禮，很開心跨出蓋新家園的第一步，政府對拆遷戶多項獎勵補助確實減輕不少經濟壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言