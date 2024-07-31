等2年！航空城安置街廓終有拆遷戶動工重建家園

桃園航空城總開發面積4564公頃，繼6月底完成第一階段蛋黃區（三航廈、三跑道機場園區）、蛋白區（機場園區以外）安置住宅選屋後，安置街廓核發的第1張建照今天動工，也是全區第一個重建家園的拆遷戶，林姓地主表示遷出兩年終於盼到重建，政府這段期間幫很多忙，包括建照審查、提供臨時水電協助早日動工，希望明年底也能順利取得使用執照，全家搬入新家園。

民航局機場工程中心也派員參加動工典禮及祝賀，並表示蛋黃區安置街廓有1995個單元，當初按區段徵收配地，最小單元30坪，大致可以蓋建蔽率60％、空積率200%的家園，開發區的公共設施工程由桃園市政府統一辦理，所有5大管線鋪設工程預訂今年11月可以完成，到時候蓋家園使用水電會更方便，林先生是第一個動工的安置街廓建案，會提供臨時的水電方便地主和營造商蓋房子。

機場工程中心人員說明，航空城開發區最後搬遷日為2026年12月，第一期大部分的公共設施工程接近尾聲，蛋黃區的安置街廓、安置住宅因為全部施工中，會管制人車進出，不過為了方便安置街廓的地主能好好規畫家園，雖然目前已經核發4張建照，但實際已經發出約500張開發區通行證，方便安置街廓的地主察看自己土地要如何規畫。

市議員徐其萬表示，林先生是第一位拿到建照也是第一個動工的拆遷戶，前後花了約3個月申請建照，不少地主反映審查時間偏久，他會要求市府加速流程，機場工程中心人員也認為建照核發的速度應該可以更快，表示會和桃市府協調。