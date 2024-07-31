不能只看青埔亮眼 張善政：桃園新民大樓都更年底招商

桃園市政府位於桃園火車站前商圈的新民大樓，因建築結構及設備老舊，封館待拆至今滿10個月。市長張善政今天上午主持市政會議宣布拆除工程將於8月展開，採油壓式拆除法，減少對周邊居民生活及商圈環境的影響，未來將推公辦都更，讓老城區也有新風貌。

新民大樓過去1、2樓為桃園市圖書館桃園分館，3到6樓委外經營停車場，7樓則是桃園區長青學苑，民眾使用率高。然而，大樓啟用至今近40年，許多消防設備損壞須上千萬元經費修繕，市府再三考量，決定封管拆除，推動公辦都更，改善老城區風貌。

桃園市長張善政表示，新民大樓拆除工作將採用油壓粉碎機，將粉塵、噪音的衝擊降到最小，盡可能減少對附近居民的影響，預計明年4月拆除完成，而拆除後的空地暫時規畫平面停車場，緩解市區停車位不足問題，長遠計畫將由都發局規劃公辦都更計畫，目前已開過4次說明會與周邊市民溝通，預計今年底招商推動。