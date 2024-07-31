快訊

反制員工「咖啡打卡」強制進公司有理？研究打臉老闆

日銀宣布升息！到2026年每月購債額砍半 日圓劇烈波動

LINE免費貼圖3款來了！酷暑必用「這什麼天氣」 加碼貓狗隱藏版

聽新聞
test
0:00 / 0:00

不能只看青埔亮眼 張善政：桃園新民大樓都更年底招商

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園火車站前商圈的新民大樓因老舊、設備毀損等問題，目前封館待拆。記者陳俊智／攝影
桃園火車站前商圈的新民大樓因老舊、設備毀損等問題，目前封館待拆。記者陳俊智／攝影

桃園市政府位於桃園火車站前商圈的新民大樓，因建築結構及設備老舊，封館待拆至今滿10個月。市長張善政今天上午主持市政會議宣布拆除工程將於8月展開，採油壓式拆除法，減少對周邊居民生活及商圈環境的影響，未來將推公辦都更，讓老城區也有新風貌。

新民大樓過去1、2樓為桃園市圖書館桃園分館，3到6樓委外經營停車場，7樓則是桃園區長青學苑，民眾使用率高。然而，大樓啟用至今近40年，許多消防設備損壞須上千萬元經費修繕，市府再三考量，決定封管拆除，推動公辦都更，改善老城區風貌。

桃園市長張善政表示，新民大樓拆除工作將採用油壓粉碎機，將粉塵、噪音的衝擊降到最小，盡可能減少對附近居民的影響，預計明年4月拆除完成，而拆除後的空地暫時規畫平面停車場，緩解市區停車位不足問題，長遠計畫將由都發局規劃公辦都更計畫，目前已開過4次說明會與周邊市民溝通，預計今年底招商推動。

張善政也說，市府推動「舊城再生計畫」方面，都發局也將成立都更專案辦公室，協助活化老城區。過去提到都更，通常都有釘子戶的困擾，但現在不一樣，很多民眾願意都更，甚至會主動詢問，而新民大樓將是一項指標，「我們不能只看青埔光鮮亮麗，我們也要讓老舊市區的民眾覺得自己家也不錯」。

位於桃園火車站前商圈的新民大樓因老舊、設備毀損等問題，預計月底封館待拆。記者陳俊智／攝影
位於桃園火車站前商圈的新民大樓因老舊、設備毀損等問題，預計月底封館待拆。記者陳俊智／攝影
桃園火車站前商圈的新民大樓因老舊、設備毀損等問題，目前封館待拆。記者陳俊智／攝影
桃園火車站前商圈的新民大樓因老舊、設備毀損等問題，目前封館待拆。記者陳俊智／攝影

張善政 都更

延伸閱讀

桃園擴大婦幼福利 明起放寬脊隨性肌萎症篩檢補助條件

張善政表揚特優里長、民政人員 明年起里鄰長費調高

桃園1999交通抱怨最大 奪大眾運輸好感第一市長感激

2026選戰開打？ 藍委牛煦庭全力支持張善政連任

相關新聞

不能只看青埔亮眼 張善政：桃園新民大樓都更年底招商

桃園市政府位於桃園火車站前商圈的新民大樓，因建築結構及設備老舊，封館待拆至今滿10個月。市長張善政今天上午主持市政會議宣...

桃園擴大婦幼福利 明起放寬脊隨性肌萎症篩檢補助條件

桃園擴大婦幼福利，市長張善政今天上午在市政會議宣布放寬「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）篩檢補助計畫」申請條件，補助孕婦檢測條...

市民力挺高虹安投放政績廣告 罷免團體不滿「被代言」

新竹市前市長高虹安因助理費官司遭停職，巨城購物中心對面電視牆，近日出現稱由市民自發性募資投放力挺高虹安的數位看板廣告，內...

倉儲火災染紅溪水 埤塘魚全掛

桃園市龜山區28日倉儲大火，風尾坑溪疑似遭含有化學物質的落塵和廢水汙染，楓茶米休閒農業發展協會憂心一期稻作採收後接著二期...

竹市都發處長眼疾辭職 藍白議員表尊重 綠歸咎高虹安

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職中，新竹市都市發展處長翁義芳也因眼疾請辭，代理市長邱臣遠勉予同意，成為第7位離開市府的...

苗126線現坑洞 緊急回填、建案停工

苗栗縣後龍鎮市區一處興建中大樓建案旁縣道126線路面，疑因凱米颱風大雨及重車輾壓，前天坍陷長3.8、寬1.5、深0.8公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。