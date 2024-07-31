桃園擴大婦幼福利 明起放寬脊隨性肌萎症篩檢補助條件

桃園擴大婦幼福利，市長張善政今天上午在市政會議宣布放寬「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）篩檢補助計畫」申請條件，補助孕婦檢測條件不再有未生育第一胎的門檻，補助新生兒檢測也取消需具低收、中低收入戶身分的限制，新辦法明天上路。

張善政致詞時表示，孕婦及新生兒若在生產過程罹患脊髓性肌肉萎縮症，未來日子苦不堪言，不但治療需要漫長時間，誰也沒有辦法保證能完全治好，因此預防工作顯得格外重要。

桃園市婦幼局今年3月推出「脊髓性肌肉萎縮症（SMA）篩檢補助計畫」，補助孕婦1千元、一個月內的新生兒3百元篩檢費，原有篩檢者具突變基恩的條件限制，前者另須尚未生育第1胎，後者須具低收或中低收入戶身分，但辦法將做調整。

婦幼局表示，8月1日起，尚未生育1胎及低收、中低收入戶的條件限制都將取消，但補助對象仍有懷孕婦女本人或配偶為脊髓性肌肉髓縮症帶因者的先決條件，且該項補助只在桃園境內12家合約醫療院所適用，補助期限到今年12月31日或經費用罄為止。