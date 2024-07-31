市民力挺高虹安投放政績廣告 罷免團體不滿「被代言」

新竹市前市長高虹安因助理費官司遭停職，巨城購物中心對面電視牆，近日出現稱由市民自發性募資投放力挺高虹安的數位看板廣告，內容也細數高虹安在任內重大政績，最後還寫上「高虹安市長加油」、「我們等妳回來」，引起各界熱議。不過罷免團體卻在Threads上表示，該廣告是關埔空橋群組投放，不代表新竹市民，同時也宣布已收集1005份連署書。

新竹巨城對面電視牆上，近來出現一則關於高虹安的廣告，主題為「這是來自一群新竹市民的心聲」，內容細數高虹安任內政績，包括減債、校園更新、增建校舍、通學步道、調升營養午餐補助、實現就近入學、關埔空橋、加速汙水下水道接管等。

影片最後也出現加油打氣的話語，包括：「謝謝市長為孩子們做的一切，公道自在人心」、「支持安安市長，新竹市有你真好」、「暫離市長職位，是新竹市民的損失」、「謝謝安安市長把新竹市越變越好」、「還我安安市長」、「我們等妳回來」。

不過這則廣告也被質疑是政治色彩鮮明的「關埔空橋群組」所募資投放。據了解，該群組原本是為了討論關埔空橋而創立，成員大多來自關埔居民和竹科人，不過後來也因管理員政治色彩鮮明，被外界認為有特定支持的對象。

罷免團體「風城安心上路」也在Threads上表示，這兩天有許多的市民朋友們在我們的社群中抱怨，有關埔空橋群在巨城對面投放廣告看板，尤其許多在地新竹老市民們，他們說不希望被代言、感覺很不舒服，他們被迫承受不少的網友嘲諷、笑話，甚至是身邊的外縣市朋友同事們嘲笑。