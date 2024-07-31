竹市都發處長眼疾辭職 藍白議員表尊重 綠歸咎高虹安

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職中，新竹市都市發展處長翁義芳也因眼疾請辭，代理市長邱臣遠勉予同意，成為第7位離開市府的局處長，藍白議員表示尊重，感謝翁的付出與努力，綠營議員則認為高頻頻捲入爭議，所造成人事動盪不安。

翁義芳因眼疾惡化，去年下半年至今3次手術，但仍未好轉，公文批閱吃力，甚至看不清楚，預計下個月再次動刀，因眼疾嚴重，7月中旬向時任市長高虹安口頭請辭，都市發展處副處長蘇文彬表示，邱臣遠代理市長，考量翁處長健康狀況不佳，勉予同意請辭。

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋表示，翁義芳請辭早有心理準備，這段時間發現翁的眼睛都無法對焦，術後預期結果不太理想，因此翁希望請辭回老家休息，雖然大家非常不捨，也予以尊重，他呼籲外界勿過度操作，尤其拿長者身體健康操作實為不妥。

國民黨議員吳旭豐表示，大家都知道翁的眼睛狀況不好，對於他因此請辭感到惋惜，翁的能力確實非常出色，大家有目共睹，感謝翁的付出與努力，也盼市府對於懸缺的處長職位，能夠找到相關行政經歷豐富的人選，繼續推展市政。

民進黨議員劉崇顯表示，高虹安上任後，局處首長異動頻繁，最主要的還是高頻頻捲入各項爭議，包含與建商千絲萬縷的關係，及自身官司時常出庭，並遭判一審有罪，種種都讓市府人事動盪不安，邱臣遠應該要引以為戒，專注在市政工作，才有機會挽回市民的信心。