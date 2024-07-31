苗126線現坑洞 緊急回填、建案停工

苗栗縣後龍鎮市區一處興建中大樓建案旁縣道126線路面，疑因凱米颱風大雨及重車輾壓，前天坍陷長3.8、寬1.5、深0.8公尺坑洞，縣府接獲通報第一時間灌漿回填，並下令建案停工，監控至目前暫無擴大。

苗栗縣政府前天下午2點接獲後龍鎮公所通報，興建中的建築工地旁，126線出現路基淘空，路面開裂與側溝歪斜，鄰近居民人心惶惶疑慮安全，縣府工商發展處長詹彩蘋會同中華民國大地技師公會派員至現場會勘，坑洞長3.8、寬1.5、深0.8公尺。

工商發展處指出，該案於去年請領地上15層、地下3層的集合住宅建造執照，目前正在開挖地下室，初步評估應是因為開挖地下室，加上凱米颱風連日大雨，層間水流動，造成土壤鬆動，又有工地載板模重車輾壓，致使路面坍陷，回填後暫無擴大之勢。

縣府為避免坑洞擴大，發文勒令營造廠依建築法第58條規定即刻停工，坑洞先行以混凝土灌漿回填，及維持管控現場交通安全，昨天運用透地雷達檢測周邊土地是否有淘空，預計後天報告出爐。

承造商也在鄰近道路每5公尺採點開挖，並未發現相關公用事業管線破裂狀況，僅有微型坑洞，承造人當場處理。

縣府為防範天坑，今年年初訂定「苗栗縣重大建築工程辦理施工計畫備查作業辦法」，後續將依辦法令起造人提送天坑改善計畫，及補正施工計畫書，交第三方技師公會審查完成後，再行提報縣府核備，完成改善後復工。