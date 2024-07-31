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倉儲火災染紅溪水 埤塘魚全掛
桃園市龜山區28日倉儲大火，風尾坑溪疑似遭含有化學物質的落塵和廢水汙染，楓茶米休閒農業發展協會憂心一期稻作採收後接著二期要插秧，這種水恐怕不能種了，市府環保局除持續監控，也將協助受影響民眾處理後續相關事宜。
桃園龜山區一棟倉儲28日晚上7點多發生大火，因存放大量染劑及助劑，灌救後的紅色及紫色廢水，流入楓樹坑溪及支流風尾坑溪，人體接觸溪水皮膚會癢，相關的埤塘全池魚都掛了，楓茶米休閒農業發展協會總幹事林柏嵐表示，一期稻作大部分已經收割，但還是有部分農田種植蔬菜，或埤塘養殖業都會引用溪水，還有二期插秧的面積雖然比不上一期，未來還是會用到溪水，農民會憂心受影響。
環保局表示，這場大火29日清晨6點發現有消防廢水外溢，現場責令業者加強防堵，環保局緊急布設攔油索、沙包防堵，及調派水車緊急抽水，消防隊持續灌救31小時，水量過大仍有廢水流至下游，目前持續監控，昨天酸鹼值7至8間，水色透明微紅，水質沒有特別異常。
至於造成大量染劑等汙染物流入楓樹坑溪水質，依違反水汙染防治法第30條規定告發，最高可處300萬元罰鍰，市民若有受到消防廢水影響，可撥打公害受理專線03-3354943，將協助處理後續相關事宜。
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