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苗栗後龍建築工地旁坑洞案 今天周邊僅發現微型坑洞

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣後龍鎮中山路一處興建中大樓，昨天坍陷大型坑洞，今天透地雷達探測，報告預計3天後出爐。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮中山路一處興建中大樓，昨天坍陷大型坑洞，今天透地雷達探測，報告預計3天後出爐。圖／苗栗縣政府提供

苗栗縣後龍鎮中山路（縣道126線）一處興建中大樓，昨天坍陷大型坑洞，今天勘察發現周邊微型坑洞立即修補，另透地雷達探測，報告預計3天後出爐，縣府已下令建案已停工，監控坑洞暫無擴大之勢。

後龍鎮中山路旁地上15層、地下3層的集合住宅工地，目前正在開挖地下室，一輛載運板模的重車昨天中午停在工地旁，輪胎陷入坑洞，車子吊離後，路面坑洞長3.8、寬1.5、深0.8公尺，縣府勒令營造廠依建築法第58條規定即刻停工，並灌漿回填控制。

縣府工商發展處今天派員會同大地技師公會技師至現場勘查，透地雷達檢測中山路及周邊光華路、南側小巷，報告3天出爐，希望取得地下結構的詳細訊息，包括潛在的空洞和變動的沉陷狀況，俾利對症下藥以解決問題。

此外，承造人在中山路每5公尺鑽探，確定地下土壤流失情況，及岩石的穩定性，探測到一處較大空洞，查明是道路單位所設人孔蓋，其餘皆為微型坑洞，立即處理修補，研判坑洞暫無擴大的趨勢。

工商發展處長詹彩蘋要求工地鄰中山路部分路肩封閉，沉陷處設置圍籬、警示標誌，以保障通行安全，要求建案申請人及承造單位，盡速提送天坑改善計畫及補正施工計畫書，予第三方技師公會審查完成後，再行提報縣府核備復工。

苗栗縣後龍鎮中山路一處興建中大樓，昨天坍陷大型坑洞，今天在中山路每5公尺鑽探，探測到一處較大空洞，查明是道路單位所設人孔蓋。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣後龍鎮中山路一處興建中大樓，昨天坍陷大型坑洞，今天在中山路每5公尺鑽探，探測到一處較大空洞，查明是道路單位所設人孔蓋。圖／苗栗縣政府提供

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