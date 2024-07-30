又是小動物！桃園龍潭2631戶突停電被罵翻 里長「電話接到手軟」

桃園市龍潭區新龍路、神龍路、金龍路、中原路一段地帶2631戶突然停電，被民眾罵死，里長接電話接到手軟，台電桃園區營業處表示，因為有小鳥在電桿上築巢，加上大雨造成短路致饋線跳脫導致停電，目前清除鳥巢後，轉供復電達92%，還有202戶持續搶修，預計下午6時前全部搶修復電。

龍潭區上林里等地今天下午15時42分突然停電，造成當地居民2631戶停電，許多民眾、店家突然無預警停電，紛紛打電話詢問台電，沒有得到答覆引起抱怨，上林里長黃承藩，龍潭好幾個地區今天下午突然停電，里民打電話罵死，後來問台電才知是小鳥在電桿上築巢，加上大雨造成短路致饋線跳脫，原因仍不清楚，手機接到手軟，台電經常回覆太慢，希望台電能在龍潭里長防災組群盡快答覆，化解民怨。