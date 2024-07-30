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桃園委外清潔廠商疑違勞基法 遭爆負責⼈竟是在地⾥長

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
桃園委外清潔廠商疑違勞基法，遭爆負責⼈竟是在地⾥長。圖／聯合報系資料照片
桃園委外清潔廠商疑違勞基法，遭爆負責⼈竟是在地⾥長。圖／聯合報系資料照片

一位桃園市立委國會辦公室近日接到民眾陳情，桃園市桃園區的市⺠活動中⼼委外清潔廠商，疑似讓部分員⼯超時上班，且未⽀付相應的加班費⽤，有違反勞基法疑慮。桃園市政府表示，處理相關案件均有流程可循，若接獲具體投訴，將進行查核，以確認事實，若有違法事證，也會依相關法律規定辦理。

據悉，桃園市桃園區今年度的各市⺠活動中⼼委外清潔維護案，是由桃園一位經營清潔公司的在地里長及另一位陳姓里長合作標下，負責區內30個活動中⼼的清潔維護，但據該公司A清潔⼈員指出，他每周要⼯作6天，每天的⼯時長達11⼩時。

依據勞基法第30條與第32條規定，勞⼯正常⼯作時間，每⽇不得超過8⼩時，每週不得超過40⼩時，⽽加班時數，⼀個⽉不得超過46⼩時。該公司另一位B清潔⼈員指出，他在被分配到的活動中⼼，被要求每周⼯作6天、每天11⼩時，每周的⼯時長達66⼩時，每⽉加班時數更⾼達104⼩時，並不合乎勞基法規定，且沒有領到相應的加班費，每⽉還是一樣領約3萬5800元的薪⽔。

桃園地方⼈⼠表示，這些清潔⼈員多半是區內各⾥的⾥⺠，正是因為得標廠商是⾥長所開設的公司，原本期待⾥⺠們可以受到比較好的待遇、照顧，如今卻發生勞資糾紛，令人遺憾。

據悉，由於事涉里長相關事宜，今年6⽉初時，桃園市⺠政局曾派員前來，就特定清潔⼈員待遇進⾏協調，然⽽協調後的薪資仍低於依法應⽀付的⾦額。地方⼈⼠呼籲，桃園市政府與區公所，應該重視委外案件有無涉及違反勞基法情況，要重視勞⼯權益，也呼籲業主要善待員⼯，不要辜負⾥⺠信任。

加班費 桃園 薪資

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