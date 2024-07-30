犯保新竹分會聯繫檢警社衛勞 盼築被害人保護網

犯保協會新竹分會今天表示，持續與新竹地檢署等資源整合聯繫，若有被害人案件發生時能全面協助，不僅給予法律面支持，也能迅速回應解決被害人需求，建構被害人保護網。

犯罪被害人保護協會新竹分會今天發布新聞資料指出，日前與新竹地檢署等單位舉辦業務聯繫會議，包含地方政府的衛政、社政及勞政等，透過業務聯繫涵蓋資訊通報、資源整合等，盼能立即性給予被害人與家屬協助。

新竹分會表示，分會提供心理及法律支持等15項保護業務，協助受害者走過難關，並與警政、地方政府合作，能迅速掌握案件及被害者家庭屬性等，提供有效支援。

針對建構被害人保護網方面，新竹分會指出，衛生政策部門能提供醫療及健康服務，若在被害人出現身體受傷或心理創傷情況時，可給予協助；另在社會政策部門，則能關注受害者的社會融入及福利，包含居住安置、社會工作服務等。

新竹分會主委陳進興表示，犯罪被害人保護工作需有各界合作才能形成強大保護系統，目前新竹分會有52名志工，能深入被害者家庭中，也讓資源能迅速協助就位。

新竹地方檢察署張檢察長云綺指出，透過此業務聯繫會議，讓警政及社工等能與犯保協會交流與合作，為被害者家庭共同建構保護網。