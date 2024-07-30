桃市環保AI科技執法受矚目 日本議員觀摩環品監控中心

桃園市政府環保局AI科技執法成果受矚目，日本全國年輕市議員會OB會議員參訪團一行8人，由會長愛知縣豐田市議員岡田耕一率團，參訪環保局環境品質監控中心，肯定桃園市智慧科技在環境保護運用的創新作為。

環保局長陳世偉表示，日本一直是國人很喜愛參訪的國家，特別是環境維護也一直是環保局效法的目標。自從去年市長張善政提出「智慧桃園」政策後，環保局為提升環境保護稽查效率，發展AI影像辨識技術，目前已陸續完成7項AI影像辨識子系統，並結合空品感測器、水質物聯網及聲音照相等科技，作為空氣品質、河川水質、環境衛生及機車噪音等4大領域的稽查管制。希望能藉台日交流的機會，讓日本議員們能瞭解桃園在環境保護的努力，並深化兩地的連結。

環保局表示，該辨識系統也獲智慧城市競賽獎項，包含AI判煙辨識系統榮獲2023年美國「智慧50大獎」，及「第三屆台灣永續行動獎(金獎)」；AI施工揚塵辨識系統，與機動車輛智慧偵測辨識系統分別獲得「桃園市政府112年創新獎」; AI水色辨識系統也獲得「GO SMART Award 2024」的肯定。