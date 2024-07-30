聽新聞
test
0:00 / 0:00
桃市環保AI科技執法受矚目 日本議員觀摩環品監控中心
桃園市政府環保局AI科技執法成果受矚目，日本全國年輕市議員會OB會議員參訪團一行8人，由會長愛知縣豐田市議員岡田耕一率團，參訪環保局環境品質監控中心，肯定桃園市智慧科技在環境保護運用的創新作為。
環保局長陳世偉表示，日本一直是國人很喜愛參訪的國家，特別是環境維護也一直是環保局效法的目標。自從去年市長張善政提出「智慧桃園」政策後，環保局為提升環境保護稽查效率，發展AI影像辨識技術，目前已陸續完成7項AI影像辨識子系統，並結合空品感測器、水質物聯網及聲音照相等科技，作為空氣品質、河川水質、環境衛生及機車噪音等4大領域的稽查管制。希望能藉台日交流的機會，讓日本議員們能瞭解桃園在環境保護的努力，並深化兩地的連結。
環保局表示，該辨識系統也獲智慧城市競賽獎項，包含AI判煙辨識系統榮獲2023年美國「智慧50大獎」，及「第三屆台灣永續行動獎(金獎)」；AI施工揚塵辨識系統，與機動車輛智慧偵測辨識系統分別獲得「桃園市政府112年創新獎」; AI水色辨識系統也獲得「GO SMART Award 2024」的肯定。
環保局說明，「日本全國年輕市議員會」創會宗旨為推動地方創生與民主發展理念，由年齡介於25至45歲間的議員組成，成員來自日本全國各地，年齡超過45歲者則轉而加入「日本全國年輕市議員會OB會」，日方今天出席的議員有愛知縣豐田市議會議員岡田耕一、大分縣議會議員三浦由紀、仙台市議會議員佐藤正昭、群馬縣議會議員金子渡、山梨縣議會議員桐原正仁、千葉縣議會議員松澤武人、群馬縣議會議員金澤充隆、茨城縣筑波未來市議會議員伊藤正實一同出席。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言