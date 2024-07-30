快訊

奧運羽球／麟洋配輕取美國！分組賽3連勝成「D組唯一不敗」 晉級8強機會大

奧運桌球／連3局演逆轉秀 「小林同學」林昀儒直落4闖男單16強

奧運游泳／「蝶王」確定晉級！王冠閎總排名第8飛進準決賽 挑戰決賽第一人

日本仙台市台灣文化祭 台南普濟殿祈福燈籠飄揚

中央社／ 台南30日電

在台南國際友誼市日本仙台市舉辦的「台灣文化祭」登場，以宗教燈會聞名的台南普濟殿首次參加，高掛400盞獲獎燈籠，象徵台日友好及祈福，更將台南400與仙台七夕祭活動串聯。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，普濟燈會過去曾多次受邀在日本各地展出，此次是首度在與台南情誼深厚的友誼市日本仙台市舉辦主題展，特別選在曾經受到311東日本大地震嚴重影響的地區舉辦活動，象徵同樣經歷過地震傷痛的台南，期待透過燈籠散發光亮，輝映出震災復興希望。

黃偉哲表示，在台南400歷史時刻參與這樣有意義的活動，能讓兩地民眾透過文化交流更加了解彼此，值得高度肯定。

台南市政府提供資料指出，此次展出是台南市政府「400+」民間參與計畫之一，藉此將台南400、仙台七夕祭，以及友誼城市對彼此祈願祝福串聯在一起，一開展就獲得好評，日本經濟新聞、仙台放送等媒體也推出報導。

台南市政府指出，在日本經濟新聞報導中，提到台灣有在農曆新年掛燈籠慶祝習俗，這次活動點亮400個過去在台南實際展示過的作品，且現場有展現台灣夜市風情餐車，可充分感受台灣文化；仙台放送報導則介紹，到訪當地遊客中有人專心欣賞、有人邊拍照邊交換感想，享受燈籠帶來的愉悅。

台南市政府指出，這次預計展出至8月25日，市府文化局配合規劃一系列布袋戲表演、剪紙、彩繪燈籠等活動，普濟殿團隊特地帶了200個空白燈籠，在當地舉辦彩繪比賽，並將把作品帶回台南，在2025普濟燈會展出，用台日燈籠彩繪「一起台南、世界交陪」。

彩繪 日本經濟

延伸閱讀

南市取得小馬盃世界賽參賽代表權 赴美前黃偉哲送禮補身體

颱風、大潮齊來 黃偉哲這樣解釋治水表現「不需氾濫政治口水」

影／「災情較輕卻被放大檢視？」黃偉哲：災情可受公評

超越莫拉克！凱米颱風挾豪雨狂炸3天 5圖看台南雨量有多驚人

相關新聞

桃園龍潭2631戶不滿突然停電罵死 這次不是小動物惹禍

桃園市龍潭區新龍路、神龍路、金龍路、中原路一段地帶2631戶突然停電，被民眾罵死，里長接電話接到手軟，台電桃園區營業處表...

桃園委外清潔廠商疑違勞基法 遭爆負責⼈竟是在地⾥長

一位桃園市立委國會辦公室近日接到民眾陳情，桃園市桃園區的市⺠活動中⼼委外清潔廠商，疑似讓部分員⼯超時上班，且未⽀付相應的...

桃市環保AI科技執法受矚目 日本議員觀摩環品監控中心

桃園市政府環保局AI科技執法成果受矚目，日本全國年輕市議員會OB會議員參訪團一行8人，由會長愛知縣豐田市議員岡田耕一率團...

日本仙台市台灣文化祭 台南普濟殿祈福燈籠飄揚

在台南國際友誼市日本仙台市舉辦的「台灣文化祭」登場，以宗教燈會聞名的台南普濟殿首次參加，高掛400盞獲獎燈籠，象徵台日友...

竹市府第7人...都市發展處長辭職 藍綠白議員看法曝光

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職中，新竹市都市發展處長翁義芳，也因眼疾請辭，成為第7位離開市府的局處長。都市發展處副處...

苗縣東方美人茶評鑑競賽全壘打 青農曾郁芳囊括各獎項

苗栗縣東方美人茶評鑑競賽今天頒獎，銅鑼鄉百大青農曾郁芳最風光，她囊括特等獎及頭等一、頭等二、頭等三、頭等、貳等、參等各獎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。