日本仙台市台灣文化祭 台南普濟殿祈福燈籠飄揚

在台南國際友誼市日本仙台市舉辦的「台灣文化祭」登場，以宗教燈會聞名的台南普濟殿首次參加，高掛400盞獲獎燈籠，象徵台日友好及祈福，更將台南400與仙台七夕祭活動串聯。

台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，普濟燈會過去曾多次受邀在日本各地展出，此次是首度在與台南情誼深厚的友誼市日本仙台市舉辦主題展，特別選在曾經受到311東日本大地震嚴重影響的地區舉辦活動，象徵同樣經歷過地震傷痛的台南，期待透過燈籠散發光亮，輝映出震災復興希望。

黃偉哲表示，在台南400歷史時刻參與這樣有意義的活動，能讓兩地民眾透過文化交流更加了解彼此，值得高度肯定。

台南市政府提供資料指出，此次展出是台南市政府「400+」民間參與計畫之一，藉此將台南400、仙台七夕祭，以及友誼城市對彼此祈願祝福串聯在一起，一開展就獲得好評，日本經濟新聞、仙台放送等媒體也推出報導。

台南市政府指出，在日本經濟新聞報導中，提到台灣有在農曆新年掛燈籠慶祝習俗，這次活動點亮400個過去在台南實際展示過的作品，且現場有展現台灣夜市風情餐車，可充分感受台灣文化；仙台放送報導則介紹，到訪當地遊客中有人專心欣賞、有人邊拍照邊交換感想，享受燈籠帶來的愉悅。

台南市政府指出，這次預計展出至8月25日，市府文化局配合規劃一系列布袋戲表演、剪紙、彩繪燈籠等活動，普濟殿團隊特地帶了200個空白燈籠，在當地舉辦彩繪比賽，並將把作品帶回台南，在2025普濟燈會展出，用台日燈籠彩繪「一起台南、世界交陪」。