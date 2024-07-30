竹市府第7人...都市發展處長辭職 藍綠白議員看法曝光

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職中，新竹市都市發展處長翁義芳，也因眼疾請辭，成為第7位離開市府的局處長。都市發展處副處長蘇文彬表示，處長翁義芳長期受眼疾所苦，近期已接受3場眼部手術，預計今年8月還需進行第4場的眼睛矯正手術，代理市長邱臣遠考量翁處長健康狀況不佳，勉予同意請辭。

據了解，翁義芳因眼疾惡化，從去年下半年至今已動3次手術，但仍未好轉，公文批閱吃力，甚至看不清楚，預計今年8月再次動刀矯正眼疾。翁義芳原以為手術後眼睛會稍加康復，未料想因業務繁重，眼疾越來越嚴重，為了各項業務推動順利，今年7月中旬向時任市長高虹安口頭請辭。

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋表示，處長翁義芳眼睛開刀復原狀況不如預期，對於他請辭也早已有心理準備，確實這段時間下來和他談話時，發現他眼睛都無法對焦，當時他說會去手術改善，未料術後預期結果不太理想，因此翁義芳希望請辭回老家休息，雖然大家非常不捨，也予以尊重。

對於一級局處長又有異動，李國璋認為，有心人士難免會政治操作，但其他政黨的議會同事，這段期間和翁義芳對話或開會時，都有發現他眼神無法對焦，「這件事很多人都知道，也有感覺」，因此他也呼籲外界勿過度操作，尤其拿長者身體健康操作實為不妥。

國民黨籍議員吳旭豐表示，非常感謝處長翁義芳退休後，還來奉獻一己之力，大家都知道他眼睛狀況一直不好，對於他因身體狀況請辭也感到惋惜，「他的能力確實非常出色，大家有目共睹」，也感謝他的付出與努力，也盼市府對於懸缺的處長職位，能夠找到相關行政經歷豐富的人選，繼續推展市政。