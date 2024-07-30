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苗縣東方美人茶評鑑競賽全壘打 青農曾郁芳囊括各獎項
苗栗縣東方美人茶評鑑競賽今天頒獎，銅鑼鄉百大青農曾郁芳最風光，她囊括特等獎及頭等一、頭等二、頭等三、頭等、貳等、參等各獎項，全壘打成了最大贏家。
頭份市農會7月4日、5日辦理全縣東方美人茶評鑑，375點參賽，依外觀、水色、香氣、滋味評選，縣府今天在縣政府大廳頒獎，曾郁芳囊括各獎項，成了全場焦點，縣府同時也頒獎表揚銅鑼鄉茶農韓順雄參加全國優質東方美人茶評鑑，榮獲頭等一獎。
縣長鍾東錦、縣議會副議長張淑芬、縣議員徐筱菁、黎尚安、許櫻萍、廖秀紅、曾美露、銅鑼鄉長謝昌年，及農業部茶及飲料作物改良場副場長邱垂豐等人到場，邱垂豐並分享經驗。
邱垂豐說，外國駐台代表到茶改場，各種茶品排開，最受歡迎的是東方美人茶，東方美人茶是台灣獨有，蜜香、花香、水果香多層次獲得青睞，東方美人茶屬高單價，應該在包裝加入客家元素，有故事、文化的底蘊，打開國外市場。
鍾東錦早於今年3月間率團參加日本東京國際食品展，就是以東方美人茶為主軸，也呼應邱垂豐的說法，鍾東錦指出，縣府與農會將持續輔導茶農精進栽植技術，亦將加強協助行銷，尤其包裝將請專家設計，拓展銷售管道。
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