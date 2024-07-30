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「山貓森林」擔心大量垃圾被沖進明德水庫 今緊急辦淨山

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育，短短1小時就清出上千公斤的廢棄石棉瓦，但有許多垃圾包已不見蹤影 ，擔心凱米颱風大水已將垃圾包送往下游水庫，對公共給水安全造成影響；今天淨山淨溪的山林，是山貓林森林社群集資購買用來保護生態的第100筆土地，盼清除不應出現在森林與溪流的垃圾，減輕公共給水安全，恢復優美森林與溪流地景。

參加淨山、淨溪活動數十人包括靜宜大學師生、志工老師、林務人員參與，山貓森林購置土地給山貓（石虎）等野生動物家當安棲家園，並常發起淨山淨溪，希望公私合力保護山林；靜宜大學20多名學生由通識中心主任陳明柔帶領，希望讓學生了解永續的議題是每個人的公民責任。此外，還有斯里蘭卡入籍中華民國多年的新住民張德樂，帶著4歲兒子「樂樂」來參加。

吳金樹表示，淨山地點在明德5號橋旁，幾天前山貓森林辦森林日環境教育活動，發現隔壁的國有林地與新店溪支流有許多違法棄置的廢棄物，但許多垃圾包都不見了，估計數百公斤垃圾可能被凱米豪雨沖往水庫，影響公共給水安全，為防止下次大水將國有森林和溪流剩餘垃圾又被沖往水庫，因此緊急發起這次淨山淨溪。

淨山活動開始，在林道路口處不遠就有一堆被棄置的石棉瓦，大家合力運上126線公路，逐一秤重合計有1000多公斤。

「我們可以將垃圾撿回家嗎？」吳金樹說，27日他們在此辦森林日，樂樂戲水玩得開心，也冒出想撿垃圾的一句話，讓他決定攜手各方緊急辦理今天的淨山、淨溪；類似偏僻的山林地帶，因沒有住戶，常有不肖業者濫倒建築廢棄物，他也親眼見過有人朝5號橋往下丟垃圾包。

明德水庫工作站表示，聽聞此事他們也派員到庫區巡查，但未發現有垃圾包進入庫區，以往颱風過後，有時會有漂流木出現或遊客棄置的寶特瓶，漁民組織都會主動打撈，但未曾發現有垃圾包進到庫區；水庫上游設有攔砂壩，垃圾包有可能被阻擋下來。

苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫蓄水目前接近滿庫，美景迷人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣頭屋鄉明德水庫蓄水目前接近滿庫，美景迷人。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣明德水庫上游新店溪的支流沿線發現不少非法濫倒的垃圾，「山貓森林」召集人吳金樹今天在明德5號橋附近山林發起淨山、淨溪及環境教育。記者胡蓬生／攝影

凱米颱風 廢棄物 水庫

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