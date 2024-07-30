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黑衣男跨騎新竹城隍廟5公尺龍鯉 民俗專家怒批恐遭神罰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹都城隍廟廣場龍鯉池中間有個高達約5公尺龍鯉雕像，為城隍廟方依據風水所建，未料近日龍鯉雕像竟遭身穿黑衣、戴口罩的年輕男子攀爬，不僅如此男子還囂張跨坐在龍鯉雕像看風景。圖／取自臉書社團新竹大小事
新竹都城隍廟廣場龍鯉池中間有個高達約5公尺龍鯉雕像，為城隍廟方依據風水所建，未料近日龍鯉雕像竟遭身穿黑衣、戴口罩的年輕男子攀爬，不僅如此男子還囂張跨坐在龍鯉雕像看風景。圖／取自臉書社團新竹大小事

新竹城隍廟廣場龍鯉池中間有個高達約5公尺龍鯉雕像，為城隍廟方依據風水所建，未料近日龍鯉雕像竟遭身穿黑衣、戴口罩的年輕男子攀爬，不僅如此，男子還囂張跨坐在龍鯉雕像上看風景，完全不在意安全與眾人眼光。警方表示，將依社維法裁處。民俗專家黃有福痛批，該行為嚴重侮辱、挑釁城隍爺，若未誠心道歉將受神罰報應。

有民眾在臉書社團「新竹大小事」中貼出照片，只見身穿黑衣、戴口罩的年輕男子，一派輕鬆的跨坐在龍鯉雕像的龍（鰲）頭上，不少網友見狀痛罵：「現在的年輕人的腦袋？」、「水準很低」、「暑假到了～潑猴出沒！」、「真的校門關比鬼門開還恐怖」。

新竹市都發處表示，城隍廟前龍鯉魚是由城隍廟廟方施作，非市府工程，先前龍鯉池周邊的「玻璃鯉魚」也遭到破壞，已請破壞者找原製作廠商做一隻新的「玻璃鯉魚」復原。

新竹都城隍廟張姓機要秘書表示，相傳新竹城隍廟位於龍鯉穴位，也因這獨特穴位，新竹才會產生開台第一位進士、獨占鰲頭，而這5公尺高的龍鯉雕像，所在的位置也在龍鯉穴，這特殊穴位今天被這樣爬上去，對龍鯉不尊重也不禮貌，行為非常不可取。

民俗專家黃有福痛批，雖男子攀爬、跨坐的行為沒有破壞龍穴，但已嚴重挑釁、侮辱城隍爺，大大對城隍爺不敬，新竹城隍爺轄區很大，即使男子戴口罩，但不管逃到哪裡會遭受報應神罰，運勢恐怕會越來越差、衰事不斷，甚至身體出狀況，要向城隍爺誠心認錯、祈求原諒才能化解。

警方表示，檢視該雕像尚未有毀損情事，該民眾為轄內常酗酒脫序行為男子，已掌握該名男子身分並將依社維法裁處及嚴厲告誡。同時呼籲民眾，勿隨意攀爬任何公共設施，以防觸法及確保人身安全。 ☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

新竹都城隍廟張姓機要秘書表示，相傳新竹城隍廟位於龍鯉穴位，也因這獨特穴位，新竹才會產生開台第一位進士、獨占鰲頭，而這5公尺高的龍鯉雕像，所在的位置也在龍鯉穴。圖／取自新竹都城隍廟粉絲頁
新竹都城隍廟張姓機要秘書表示，相傳新竹城隍廟位於龍鯉穴位，也因這獨特穴位，新竹才會產生開台第一位進士、獨占鰲頭，而這5公尺高的龍鯉雕像，所在的位置也在龍鯉穴。圖／取自新竹都城隍廟粉絲頁

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