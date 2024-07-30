張善政表揚特優里長、民政人員 明年起里鄰長費調高

桃園市長張善政今天上午出席特優里長及績優民政人員表揚典禮，向516位里長脫穎而出的特優里長45人、績優民政人員18人頒獎肯定，張說，入選特優里長和績優民政人員都是在第一線為市民服務，也是市民對市府施政觀感最重要關鍵，明年起市府將里鄰長聯誼活動費由3840元調為4100元體恤里長付出。

桃園市政府民政局在中壢區舉辦今年度特優里長及績優民政人員表揚典禮，張善政親自頒獎表揚45位特優里長及18位績優民政人員，包括中壢興南里葉青旺等特優里長9人及民政局陳燕惠等績優民政人員9人更獲內政部表揚，近日適逢奧運期間，民政局規畫奧運拍照應援區，張善政與特優「金牌」里長一起為我國參與2024巴黎奧運的中華隊加油。

張善政說，桃園有516位里長，入選特優里長可以形容是「萬中選一」，還有績優民政人員，都是接觸市民服務的第一線，服務態度好不好、親不親切，直接影響市民對於市政推動的觀感，也是替市政府打造非常好的市政形象，他感謝大家的努力，希望所有里長與民政人員向這些典範看齊。

其中獲特優里長表揚的楊梅區梅溪里長吳錦鴻自雲林搬到桃園開超市，受到鄰里支持，至今連任第4任里長，吳表示，老里長因身體因素不連任，他在鄰里長輩推薦參選至今，擔任里長要處理里民大小事，半夜也會接到里民電話，協助家境困苦里民喪葬事宜，引介資源幫助低收入戶學生、獨居老人，甚至老婆、孩子全家加入服務，「只要有心就不覺得辛苦」。

獲特優里長表揚的中壢芝芭里長黃連應，擔任桃園市里長聯誼會總會長及區里組織社會服務協會理事長，他表示，里長要扮演與市府溝通橋梁，更要積極整合社會資源，協助民政局推廣食享冰箱幫助有需要的人，為里民服務。