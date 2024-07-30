桃園1999交通抱怨最大 奪大眾運輸好感第一市長感激

桃園市長張善政今天上午在中壢區出席特優里長及績優民政人員表揚，就台灣議題研究中心（POC）公布桃園市拿下近半年網路大眾運輸好感度第一名，張善政表示，交通在桃園是非常大的挑戰，交通問題是1999專線市民抱怨最多，市府1年多來在各方面改進，雖不可能一夕讓捷運完工或公車路線完美，一步一腳印終於讓市民看到市府用心和肯定。

張善政表示，在1999市民專線反映中，抱怨最多的是公車問題，像是駕駛荒問題，市府已經著手改善，第1批培訓駕駛員將在8月加入營運，還有市民反映的公車準點率，市府也正在設法讓公車準點率提升。