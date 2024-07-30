竹市衛生局稽查夏季飲冰品 2件標示不符立即下架
炎炎夏日是飲品和冰品消費的高峰期，為了維護夏季飲冰品的衛生安全，新竹市衛生局啟動現場調製飲品及冰品的專案稽查及抽驗，稽查場域包括飲冰品製造業、販售業、手搖飲店等，共抽驗現場調製飲料及冰品23件，檢驗結果除2件標示不符，其餘均符合規定。
衛生局長陳厚全指出，這次現場稽查調製飲品及冰品業者共計16家，結果9家合格，7家限期改善後複查合格，同時抽驗食用冰塊、冰品、飲品、餡料、咖啡、茶等共計23件產品，其中1件「焙香大麥拿鐵」檢驗總熱量、總糖量與現場菜單不符，1件「奇異果鳳梨汁」未標示總熱量、總糖量，該兩項產品立即請店家下架，並移總公司所轄衛生局後續辦理，其餘均符合規定。
陳厚全說明，這次稽查重點包含食品業者登錄、食品良好衛生規範準則、產品責任險、保存來源文件及標示規範符合性等，並抽驗相關原料、成品進行衛生標準、咖啡因、總糖量及總熱量等檢驗。
衛生局提醒，民眾購買飲冰品時，應選擇商譽良好的店家，並且留意現場作業人員及作業環境衛生。並於購買手搖飲或冰品後儘快食用完畢或適當冰存儘速飲用，以免變質。尤其在炎熱的夏季，飲品和冰品容易受到環境溫度的影響，若未能及時食用或保存不當，可能會導致食品變質或滋生細菌，對健康造成影響。
衛生局呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，注意食材保存及效期，遵循先進先出原則及加強員工食品安全教育訓練，尤連鎖飲料、連鎖便利商店及連鎖速食業者亦應遵守「連鎖飲料便利商店及速食業之現場調製飲料標示規定」，以維護消費者權益。
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