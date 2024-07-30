第7人辭職！竹市都發處長因眼疾請辭 轉任市政顧問

新竹市前市長高虹安因助理費官司停職中，在她任內一級局處長異動頻繁，辭職離府的局處長就有6人，今天都市發展處長翁義芳，因身體健康因素請辭，代理市長邱臣遠考量都市發展處業務繁重，為讓各項業務推動順利，勉予同意請辭，並敦聘其轉任市政顧問一職，都發處長將由副處長蘇文彬暫代，待相關行政程序完成後生效。

據了解，翁義芳因眼疾惡化，今年已動3次手術，但仍未好轉，公文批閱吃力，甚至看不清楚，預計要再進行第4次手術，為了各項業務推動順利，今年7月中旬已向高虹安請辭。

翁義芳表示，非常感謝高虹安重視及信任，讓自己退休後還有機會再度回到新竹市政府貢獻一己之力，不過近期因為健康因素，身體亮起紅燈，已不堪負荷繁重的市政工作，故於7月中旬向高虹安市長口頭請辭，並再向代理市長邱臣遠正式提出辭呈，謝謝市長高虹安、代理市長邱臣遠及市府團隊這段時間的照顧，未來會以市政顧問的角色持續提供市府推動施政之建議。

邱臣遠表示，感謝翁義芳這1年7個月對於新竹市政府的貢獻與付出，翁義芳具有非常豐富的市政工作經驗，先後任職於屏東縣、台東縣、行政院公共工程委員會及新竹市政府等機關的主管職務，公務資歷已超過40年，對市府來說就像是一部活字典，期盼翁義芳日後能安心靜養、好好休息、早日恢復身體健康。