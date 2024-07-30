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苗栗後龍新港三路3種速限 開車人錯愕

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

苗栗縣後龍鎮新港三路（苗6線）是苗栗高鐵特定區重要聯絡道路之一，今年發生一起車禍案件，經相關單位會勘意外發現，該路沿線約1.5公里路段，竟然有每小時速限35、40及50公里3版本。不僅鎮公所傻眼，用路人也懷疑「要怎麼開？」縣府、公所等相關單位將會勘敲定統一速限。

新港三路從台1線至台13甲線，全長4公里多，記者昨天實地走訪，其中在苗栗高鐵特定區內1公里多車道配置相同，新港三路在高鐵三路口東行速限50公里、西行速限40公里，到了高鐵六路口東行速限35公里、西行速限40公里。

新港三路上有客家圓樓、英才書院景點，苗栗市陳姓婦女常開車接送小孩到苗栗高鐵站，表示從來沒特別注意到新港三路有3種速限，讓人錯愕，如果遵守速限開車，也不知道要怎麼開車？

後龍鎮公所昨在縣道路交通安全會報提案，建議新港三路速限統一每小時50公里，避免用路人疑慮混淆，且易發生交通事故或糾紛，高鐵特定區開發的縣府工商發展處，及鄉道、市區道路監督機關工務處都表贊同。

縣府參議趙清榮懷疑新港三路可能先前施工等緣故降低速限，後來沒有移除，決議依苗栗縣道路管理自治條例排會勘，訂定新港三路統一速限。

速限 高鐵

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