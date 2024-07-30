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桃園大溪普濟堂遶境 大仙尪、墨斗陣遊行

聯合報／ 記者曾增勳／桃園報導
大溪普濟堂關聖帝君聖誕暨遶境慶典傳承百年，老街陣頭大仙尪遶境十分熱鬧。 記者曾增勳／攝影
大溪普濟堂關聖帝君聖誕暨遶境慶典傳承百年，老街陣頭大仙尪遶境十分熱鬧。 記者曾增勳／攝影

昨天農曆6月24日逢關聖帝君聖誕千秋，桃園市大溪普濟堂舉辦傳承百年的關聖帝君聖誕暨遶境慶典，神將（大仙尪）與大小陣頭雲集，一路鑼鼓震天價響遶境大溪老街，好不熱鬧，被譽為「大溪的第二個過年」。該慶典現為桃園市無形文化資產，市府將與廟方爭取登錄為國家級重要民俗。

大溪知名景點的普濟堂每年舉辦關聖帝君聖誕暨遶境慶典，是桃園重要宗教慶典之一。31個社團陣頭表演各具特色，其中大溪協義社墨斗陣，融合了大溪早年工藝技術，以家具店和匠師的重要工具「墨斗」遶境，呈現大溪木器產業特色。

副市長蘇俊賓、前桃園縣長也是國民黨黨主席的朱立倫等人到普濟堂參香，見證地方盛會。蘇俊賓特地參與神轎扶鑾遶境，並扛起40公斤重神將（大仙尪）與陣頭一同遊行，體驗熱鬧氛圍。

蘇俊賓說，祖父早年在大溪教書，自己從小就參與普濟堂遶境，面對巨大的大仙尪，充滿敬畏之情，也對內部構造充滿好奇，他近2個月特地到嘉天宮同義堂學藝，學習步伐，重心也不能傾斜。

桃園 蘇俊賓 遶境

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