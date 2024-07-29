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苗縣民眾看緊荷包！新增5處AI抓交通違規 9月1日上路

中央社／ 苗栗縣29日電
苗栗縣新增5處交通違規科技執法路口。圖為苗栗市路口多功能科技執法，示意圖。本報資料照片
苗栗縣新增5處交通違規科技執法路口。圖為苗栗市路口多功能科技執法，示意圖。本報資料照片

苗栗縣警察局今天表示，縣內新增5處交通違規科技執法路口，相關偵測及AI辨識設備系統已完成驗收，預計9月1日起正式執法，5處地點分布於苗栗市3處及竹南、苑裡各1處。

苗栗縣警察局交通隊透過新聞稿指出，行政院為維護交通秩序，確保交通安全，補助全國在路口建置科技執法設備，苗栗縣獲補助5處。

警察局針對全縣易違規及易肇事路口，分析事故原因，選定5處新增地點，建置科技執法設備，依照違規樣態設定偵測區域，將透過智慧型偵測設備結合AI辨識，自動判斷交通違規行為後，由員警依法審查及製單舉發，避免執法爭議及減少員警負擔。

5處地點分別為苗栗市中山路與為公路口、苗栗市英才路與正發路口、苗栗市國華路與民族路口、竹南鎮博愛街與大營路口、苑裡鎮世界路與新興路口。執法項目包括「車輛不暫停讓行人」、「闖紅燈」及「未依號誌行駛」等交通違規。

縣警局表示，5處新增科技執法路口將於9月1日起正式執法；另外，後龍鎮台61線與苗11線路口處，取締項目將由闖紅燈更改為超速取締，速限為每小時80公里，也同時於9月1日啟用執法。

科技執法 苗栗市 警察

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