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苗栗市南苗攤販市場棚架爭議 市長：合法性是大前提

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區引發爭議，市長余文忠今天強調合法性是大前提。本報資料照片
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區引發爭議，市長余文忠今天強調合法性是大前提。本報資料照片

苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區引發爭議，市長余文忠今天強調合法性是大前提，公所再來積極和縣政府配合加速都市更新，才是未來最重要願景目標。

南苗攤販市場在米市街、博愛街、文昌街擺攤，是苗栗市最大的傳統早市，南苗市場管理協會最近前在米市街、博愛街口，立柱10根新設伸縮棚架示範區，也引發爭議，余文忠7月25日勘察，初步認定未經申請雜項執照，在道路立柱，公所、縣府近日將會勘。

余文忠今天在市公所，分別與南苗市場管理協會人員，及部分攤商代表見面，余文忠強調透明化處理棚架事件，合法性是大前提，未來願景與縣府合作，南苗市場與敬軍新村推動公辦都市更新，攤商代表表態支持，管理協會人員則重申棚架出發點，就是為了提升環境品質。

市公所公布北苗公有市場158攤，年租金收入139萬多元，南苗公有市場48攤，年租金35萬多元，外攤353攤，管理費、清潔費由管理協會自行管理，公所簽約1個月收取廢棄物清理費用2萬元。

余文忠說，南苗市場商圈比北苗市場商圈大上許多，但市公所公有零售市場年租金卻不成比例， 落差達104萬元，南、北苗市場都很重要，鄉親要採買、攤販要維持生計， 每一個小細節都不能犧牲，一定盡全力推動願景，也很需要大家全力支持。

苗栗市 都市更新 願景

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