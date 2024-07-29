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蘇俊賓「8+9」夢成真！扛40公斤大仙尪 桃園遶境
桃園市大溪普濟堂今天舉辦關聖帝君聖誕暨遶境慶典，副市長蘇俊賓下午再赴大溪老街親自扛起神將（大仙尪），與社頭一同遊行，參與傳統文化，也是他第一次公開扛神將，「40公斤很重的」，他說，他之前私下先練扛2次，真正扛起神將走還是很重，步伐和手要配合最難，步伐專業、重心不能傾斜，「扛神將遊行只是想圓夢」。
蘇俊賓說，他爺爺早年在大溪教書，住在大溪老街，普濟堂繞境是他從小就參與，面對巨大的大仙尪（神將），充滿神秘感與敬畏之情，也對內部構造充滿好奇，每年遶境總忍不住多看幾眼，為順利在普濟堂遶境扛起神將，他私下撥空參加2次同義堂夜練，直到親自扛神將參與，才覺得不容易，扛起神將遊行的人都是非常專業。
蘇強調，大溪普濟堂關聖帝君聖誕繞境儀式是大溪各社頭、居民自發性傳承下來的，最具獨特魅力的就是大仙尪仔（神將）、盛大的社頭陣容及精彩的陣頭表演，是每年關聖帝君聖誕慶典活動不可錯過的重頭戲，讓大家看見大溪特有的組織與藝陣文化，市府將更積極向文化部爭取，將大溪普濟堂關聖帝君聖誕慶典登錄第24項國家級重要民俗，保存這一重要民俗活動。
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