蘇俊賓「8+9」夢成真！扛40公斤大仙尪 桃園遶境

桃園市大溪普濟堂今天舉辦關聖帝君聖誕暨遶境慶典，副市長蘇俊賓下午再赴大溪老街親自扛起神將（大仙尪），與社頭一同遊行，參與傳統文化，也是他第一次公開扛神將，「40公斤很重的」，他說，他之前私下先練扛2次，真正扛起神將走還是很重，步伐和手要配合最難，步伐專業、重心不能傾斜，「扛神將遊行只是想圓夢」。

蘇俊賓說，他爺爺早年在大溪教書，住在大溪老街，普濟堂繞境是他從小就參與，面對巨大的大仙尪（神將），充滿神秘感與敬畏之情，也對內部構造充滿好奇，每年遶境總忍不住多看幾眼，為順利在普濟堂遶境扛起神將，他私下撥空參加2次同義堂夜練，直到親自扛神將參與，才覺得不容易，扛起神將遊行的人都是非常專業。