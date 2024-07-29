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學生穿圓領衫…為何被罰抄寫服儀表？桃園振聲高中有話要說

中央社／ 桃園29日電
桃園市振聲高中校門口。圖／取自Google地圖網頁
桃園市振聲高中校門口。圖／取自Google地圖網頁

有民眾匿名在臉書發文表示，桃園市振聲高中學生穿著學校製作發放的圓領衫，入校時卻遭校安人員以未有姓名及學號的安全疑慮攔阻。校方表示，事前都有宣導，且依相關規定辦理。

有民眾下午匿名在臉書（Facebook）社團記者爆料網上發布影片及文章表示，振聲高中學生因穿著有校徽且是學校製作發放的圓領衫進校門，「卻被攔下並要求學生抄寫600字服儀表」，更說「校安疑似不滿學生的質疑，竟威脅學生要就穿上外套不然就登記，使學生身心感到極度恐懼，此事也並非第一次了」。

根據影片內容，對於學生詢問為何不能穿圓領衫進校時，校方人員回覆，是基於進出安全考量，圓領衫雖為學校製作，但並未繡上姓名、學號難以辨識，且校方早已宣導過，最後則提供先登記然後到學務處生輔組確認相關程序，或是穿上學校的外套才可進入學校，2方案供學生選擇。

振聲高中校方告訴中央社記者，校方基於安全考量，禁止學生在入校時穿著圓領衫，因圓領衫沒有繡上姓名及學號，校方除了在新生訓練時就進行宣導，學生手冊及學校網站也都有服儀規定，另外，由學生組成的學生會，每學期也有派代表參與學校「服裝儀容委員會」開會討論並公布最新訊息，相關措施都是依教育部規定辦理。

文章發出後吸引許多民眾回應，有網友留言表示，「哪裡有威脅啊，人家只是按照規定要登記而已」。

也有人說，「這種口氣，怎麼會讓人心生畏懼？明明就是好聲好氣的跟他說不是嗎？不想讀就不要故意挑戰學校」。

有民眾留言「重點是你沒繡學號或名字不符合規定，並不是不讓你穿」。

不過也有人留言挺學生，「學校製作的衣服任何一件都可以是校服，包含學校運動服，都是代表學校，不懂為何不能穿？當天是該學校的戒嚴時期嗎？」

影片 服儀

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