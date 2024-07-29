颱風幹了什麼事？竹東生態河濱公園魚群暴斃

新竹縣環保局今天表示，竹東鎮生態公園第三、四期的生態池有魚群暴斃，初判是因遇颱風侵襲影響，生態池溶氧量驟降至每公升1.21毫克，魚群缺氧致死，大多已打撈清除。

新竹縣環保局環境資源發展科長王姿文今天接受中央社記者電訪表示，日前颱風來襲，27日獲報於竹東生態公園第三、四期的生態池出現魚群暴斃情形，立即派員前往稽查，並進行水質檢測，包含酸鹼值、導電度及溶氧量。

王姿文說，在酸鹼值、導電度經過測試後並無出現太大異常或落差，但在溶氧量部分，上游處約每公升5.8毫克，但下游處僅1.21毫克，顯示溶氧量大幅驟降，而魚群於溶氧量每公升4至5毫克為合適生存環境，若溶氧量每公升低於2毫克以下則為缺氧情形。

對於造成溶氧量低下原因，王姿文表示，研判可能正值夏季期間水溫較高，加上颱風帶來降雨等因素，導致水溫劇烈變化，讓溶氧量驟降。

王姿文說，目前池裡的魚屍大多已撈除，至今僅剩零星魚屍，將持續撈除，以利加速水環境復原。