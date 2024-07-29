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桃捷8月起開放悠遊付「嗶乘車」安卓手機限定

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃捷將開通悠遊付「嗶乘車」功能，8月起將手機的NFC感應區靠近驗票閘門的「IC卡感應區」即可完成付款。圖／桃捷提供
桃捷將開通悠遊付「嗶乘車」功能，8月起將手機的NFC感應區靠近驗票閘門的「IC卡感應區」即可完成付款。圖／桃捷提供

要進捷運站了，翻包包卻找不到錢包跟電子票證，未來有手機就能搞定。桃園捷運公司今天宣布，自8月1日起，持Android手機的旅客將可使用悠遊付Easy Wallet App開啟「嗶乘車」功能，快速感應通過機場捷運全線22個車站閘門。未來也可透過手機購買1200基北北桃都會通定期票，實際上線日期依悠遊卡公司公告為準。

桃捷表示，悠遊卡公司所開發的「悠遊付」App，目前僅開放具備NFC功能的Android手機，旅客使用Android版本6.0以上的手機，請先下載Easy Wallet App註冊成為悠遊付會員，就可以開啟「嗶乘車」搭乘桃捷，節省購票時間，並可透過手機線上方式進行加值，大幅提升便利性。

進站前，旅客只要開啟手機上的悠遊付Easy Wallet App點選「嗶乘車」感應付款頁面，並將手機的NFC感應區靠近驗票閘門的「IC卡感應區」即可完成付款，輕鬆搭乘機場捷運。

桃捷表示，因應手機普及率高及電子支付、第三方支付使用趨勢攀升，桃捷積極支援多種支付方式。旅客可持實體信用卡，包含Visa、Mastercard、JCB、銀聯，或使用智慧手機綁定信用卡於閘門感應進站。同時支援LINE Pay、iPASS MONEY、支付寶乘車碼刷碼過閘服務，或使用桃捷公司「桃捷TICKETS」行動購票App，讓所有旅客皆可輕鬆進出桃捷車站。

桃捷將開通悠遊付「嗶乘車」功能，8月起將手機的NFC感應區靠近驗票閘門的「IC卡感應區」即可完成付款。圖／桃捷提供
桃捷將開通悠遊付「嗶乘車」功能，8月起將手機的NFC感應區靠近驗票閘門的「IC卡感應區」即可完成付款。圖／桃捷提供

桃捷 機場捷運

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