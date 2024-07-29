【即時短評】1.5公里馬路3種速限？ 傷的是政府的公信力

苗栗高鐵特定區新港三路短短的1.5公里路段，竟有3種速限版本，烏龍的成分居多，但速限是據以執法的標準，讓人民缺乏安定感，甚至有刑事追訴等問題，傷害了政府的公信力。

後龍鎮新港三路是苗栗高鐵站重要聯絡道路，路旁還有客家圓樓、英才書院景點，速限標牌褪色程度，不難推測已經有些時日，但一直未被發現有3種速限，原因在於沒有用路人在新港三路超速被罰，以致地方及道路主管機關後龍鎮公所也毫不知情。

台3線大部分路段速限每小時60公里，其中136.8公里至137.6公里苗栗縣大湖鄉栗林國小路段，速限降至50公里，區間137.2公里的固定測速桿，今年3月執法，就讓用路人就很有感。

同一路況、不同的速限，讓民眾對法令的安定性有所折扣，今天爆出的新港三路有3種速限版本，還關係著交通事故肇事責任調查釐清，這不僅是荷包失血問題而已，甚至可能涉及肇責的分擔，及刑事追訴。

新港三路1.5公里為何有每小時35、40、50公里速限？高鐵特定區開發機關，道路監督及主管機關說不出所以然，縣府參議趙清榮懷疑是被遺忘的施工等降速標誌，且中央、地方等都會發生的狀況，如果真是如此，相關單位「便宜行事」不可取。

就以道路施工為例，車輛降速通過，有一定的安全考量，用路人必須遵守，但施工結束，速限應該隨之移除，恢復正常速度通行，但如果施工單位忘了收尾，道路監督、主管機關也沒有注意，確實有可能發生新港三路3種速限狀況。

新港三路將會勘擬定統一速限，相關單位更應全面檢視現在的速限是否合理？並建立標準作業程序，否則相同路況1.5公里3個不同速限，可能會一再重演，讓人民無所適從。