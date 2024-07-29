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1.5公里3種速限 民眾質疑苗栗新港三路要怎麼開車？

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗縣縣後龍鎮新港三路在高鐵六路口東向，速限每小時35公里。記者范榮達／攝影
苗縣縣後龍鎮新港三路在高鐵六路口東向，速限每小時35公里。記者范榮達／攝影

苗栗縣後龍鎮新港三路（苗6線）在苗栗高鐵特定區內1.5公里路段，速限標牌有每小時35、40、50公里版本，鎮公所傻眼，用路人懷疑要怎麼開？縣府、公所等相關單位將會勘敲定統一速限。

竹苗區車輛事故鑑定會受理一件後龍鎮新港三路車禍案，今年4月間函文公所釐清速限，會勘發現新港三路在高鐵三路、建興路，約1.5公里路段，竟然有每小時速限35、40及50公里版本，後龍鎮公所也傻眼。

新港三路從台1線至台13甲線，全長4公里多，記者今天走一趟，其中在苗栗高鐵特定區內1公里多車道配置相同，新港三路在高鐵三路口東行速限50公里，西行40公里，在高鐵六路口東行35公里，西行40公里。

新港三路是苗栗高鐵站重要聯絡道路，路旁還有客家圓樓、英才書院景點，苗栗市陳姓婦女經常開車接送小孩到苗栗高鐵站，表示從來沒有特別注意到新港三路有3種速限，讓人很錯愕！如果遵守速限開車，也不知道要怎麼開車？

後龍鎮公所今天在縣道路交通安全會報提案，建議新港三路的速限統一每小時50公里，避免用路人疑慮混淆，且易發生交通事故或糾紛，高鐵特定區開發的縣府工商發展處，及鄉道、市區道路監督機關縣府工務處都表贊同。

主持會議的縣府參議趙清榮懷疑新港三路可能先前施工等緣故降低速限，後來沒有移除，中央、地方都有類似狀況，以致1.5公里3種速限，決議依苗栗縣道路管理自治條例，工商發展處、工務處、後龍鎮公所會勘，根據道路設計標準，訂定新港三路統一速限。

苗縣縣後龍鎮新港三路在高鐵三路口東向，速限每小時50公里。記者范榮達／攝影
苗縣縣後龍鎮新港三路在高鐵三路口東向，速限每小時50公里。記者范榮達／攝影
苗縣縣後龍鎮新港三路在高鐵三路口東向，速限每小時40公里。記者范榮達／攝影
苗縣縣後龍鎮新港三路在高鐵三路口東向，速限每小時40公里。記者范榮達／攝影

交通事故 速限 高鐵

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