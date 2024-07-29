1.5公里3種速限 民眾質疑苗栗新港三路要怎麼開車？

苗栗縣後龍鎮新港三路（苗6線）在苗栗高鐵特定區內1.5公里路段，速限標牌有每小時35、40、50公里版本，鎮公所傻眼，用路人懷疑要怎麼開？縣府、公所等相關單位將會勘敲定統一速限。

竹苗區車輛事故鑑定會受理一件後龍鎮新港三路車禍案，今年4月間函文公所釐清速限，會勘發現新港三路在高鐵三路、建興路，約1.5公里路段，竟然有每小時速限35、40及50公里版本，後龍鎮公所也傻眼。

新港三路從台1線至台13甲線，全長4公里多，記者今天走一趟，其中在苗栗高鐵特定區內1公里多車道配置相同，新港三路在高鐵三路口東行速限50公里，西行40公里，在高鐵六路口東行35公里，西行40公里。

新港三路是苗栗高鐵站重要聯絡道路，路旁還有客家圓樓、英才書院景點，苗栗市陳姓婦女經常開車接送小孩到苗栗高鐵站，表示從來沒有特別注意到新港三路有3種速限，讓人很錯愕！如果遵守速限開車，也不知道要怎麼開車？

後龍鎮公所今天在縣道路交通安全會報提案，建議新港三路的速限統一每小時50公里，避免用路人疑慮混淆，且易發生交通事故或糾紛，高鐵特定區開發的縣府工商發展處，及鄉道、市區道路監督機關縣府工務處都表贊同。