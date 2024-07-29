另類風災！竹東河濱公園滿布魚屍 現場出動怪手撈除

颱風過後，新竹縣竹東生態河濱公園第三、第四期的生態池出現另類風災！從27日起水面浮現大量魚屍，縣府環保局派員勘查並出動怪手協助清除，打撈上岸魚屍初估高達3噸；今天上午環保局再會同縣議員林昭錡現勘，研判是連日酷熱突遇颱風豪雨產生的劇烈溫差，導致池水溶氧量驟降至每公升1.21毫克，魚群缺氧暴斃。

林昭錡說，上周六接獲民眾通報，竹東河濱公園的生態池突見大量魚群翻肚，蒼蠅密佈在尚未腐爛的魚身，水流緩慢近乎死水，現場散發出惡臭，散步民眾紛紛走避；他說，生態池的污泥淤積嚴重清晰可見，建議縣府進行清淤整治。

有民眾抱怨，這兩天魚群暴斃過後，高溫悶熱加上魚屍曝曬，整個空氣中瀰漫一股噁心的腐臭味，臭到令人受不了，當地居民都不敢去那一帶散步了。

縣環保局指出，魚屍集結處，主要位在頭前溪生態治理區第三、第四期生態池內，經現場水樣檢測，溶氧量只剩下每公升1.21毫克，比魚群可存活的溶氧量每公升2毫克以上來得低，一般溪流的溶氧量則是每公升4-5毫克，研判可能是連日酷熱水溫高，颱風突帶來大雨，水溫環境劇烈變化，導致溶氧量驟降。