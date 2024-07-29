大溪普濟堂百年遶境慶典 桃市府爭取登錄國家級民俗活動

今天農曆6月24日關聖帝君聖誕千秋，桃園市大溪普濟堂舉辦關聖帝君聖誕暨遶境慶典，傳承百年歷史熱鬧，國民黨主席朱立倫、桃園市副市長蘇俊賓今天上午先後參加慶典參香、神轎扶鑾遶境祈福，朱立倫表達回大溪參拜很開心，蘇俊賓表示，市府文化局將與普濟堂合作，為共同保存這一重要民俗，爭取登錄為國家級重要民俗。

大溪知名景點的普濟堂每年農曆6月24日關聖帝君聖誕舉辦關聖帝群聖誕暨遶境慶典，」傳承百年歷史，並登錄為桃園市無形文化資產，已是桃園十分重要宗教慶典，今天大溪街頭大小陣頭雲集、鑼鼓震天價響前進大溪老街周邊遶境非常熱鬧，蘇俊賓、朱立倫先後前往上香參拜，蘇更參加神轎扶鑾遶境祈福活動。

朱立倫率立委邱若華、國民黨桃園市黨部主委黃敏恭。市議員李柏坊等人向普濟堂關聖帝君上香參拜，朱立倫回至大溪母親娘家，親切與民眾話家常，朱說，今天是關聖帝君的聖誕，也是大溪人的過年，他很開心回到大溪，與立委、議員民代和所有鄉親一起參拜祈福，共度大溪最熱鬧的一天。

普濟堂今年參與關聖帝君遶境祈福慶典，來自大小31個社團陣頭表演各具特色，其中大溪協義社墨斗陣，融合了大溪早年工藝技術，以家具店和匠師的重要工具「墨斗」遶境，展現大溪木器產業特色，蘇俊賓參與神轎扶鑾遶境、表示，近2個月前往嘉天宮同義堂學藝，扛起40公斤神將練習，自己很榮幸能參與這次普濟堂遶境，與信眾一起體驗繞境熱鬧氛圍。