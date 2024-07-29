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113年全國孝行楷模出爐 竹縣葉家齊、羅應浮獲獎
今年全國孝行楷模出爐，新竹縣新埔鎮民葉家齊用心照顧母親，鼓勵她追求彈古箏的興趣並協助延緩失能，獲得「長期陪護組」孝行楷模；而湖口鄉民羅應浮則秉持父母熱心公益回饋鄉里的精神，興建「連星公園」，提供母親及鄰近住戶休憩場所，以「顯親傳孝組」獲選為全國孝行楷模，兩人將於8月27日接受內政部頒獎表揚。
縣府民政處表示，葉家齊因家庭環境問題，多年來一肩擔起照顧母親的責任，他從未埋怨，對母親的孝心始終如一，除了對母親生活上的照顧、協助就醫，並積極協助母親延緩失能，對於培養母親興趣的用心、鼓勵母親自我實現，更是十分難得。
葉家齊努力發掘母親的興趣，在發現母親對彈古箏有興趣後，鼓勵母親參加社區大學開設的古箏課，母親也藉由古箏找到生活的重心，因此以「長期陪護組」獲選為全國孝行楷模。
羅應浮個性憨厚老實、熱心助人，孝順父母，對母親的陪伴始終如一，為紀念一生辛勞的父親與年幼逝世的弟弟，於住家對面興建468坪的「連星公園」，提供母親、附近老人家及兒童休憩賞花的地方，傳揚父母親對社會的貢獻。
羅應浮多年來親力親為購花、植樹、修剪維護，即便教書的收入並不算太豐厚，仍本於紀念家人、回饋鄉里而花錢興建公園，把自身緬懷父親的作為推廣至鄰里，因此以「顯親傳孝組」獲選為全國孝行楷模。
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