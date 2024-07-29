南苗攤販市場伸縮棚架 公所開鍘協會連署公評

苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設「伸縮棚架示範區」，市長余文忠會勘認定違建，並直指此舉讓攤商誤會是公所施作，還要收每攤5萬元，要求限期改善。協會回應棚架有助提升環境，昨天發起連署訴求公評，建議維持棚架規畫。

南苗攤販市場在苗栗市中正路、中山路及光復路間約300個攤商，歷史逾57年是苗栗市最大的傳統早市。南苗市場管理協會一周多前在米市街、博愛街口，立柱10根新設伸縮棚架示範區，協會預計每攤收5萬元，全面設置多退少補。

余文忠接獲反映，7月25日會勘認定南苗市場管理協會未經申請，伸縮棚架基座固著在路面屬於違建，且有安全問題，限期2周改善，強調「合法是最基本要求」。

市公所願景為南苗市場併同鄰近的敬軍新村土地，由縣府推動公辦都市更新，初步規畫敬軍新村新建現代市場大樓，配備冷氣、停車場；南苗市場及周邊攤販市場則規畫觀光市場，帶動地方發展。

針對市公所要求拆除，南苗市場管理協會理事長黃海清昨發起連署陳情，訴求全民公評，他說，伸縮棚架計畫前後約6年，考慮到消防車、垃圾清運車及20噸菜車等都可通過，示範區不僅防曬也通過凱米颱風考驗，消費者反映不錯，連署建議設置。