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新月沙灣溺斃頻傳 竹縣議員盼設海水浴場管理

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹報導

新竹縣新月沙灣近年接連發生溺水事故，7月又發生高中生溺斃憾事。副議長王炳漢認為新月沙灣發展觀光，不能只有舉辦煙火式活動，應有常設性的海水浴場管理單位，以長遠的眼光來管理、發展，也能提升戲水安全。縣府回應，將找預算辦理可行性評估。

王炳漢說，竹北市新月沙灣目前被新竹縣政府列為危險水域，禁止戲水，每年僅暑假的假日才有水上救生志工駐點，建議成立海水浴場加強安全管理。

王炳漢並舉苗栗通霄海水浴場為例，最近舉辦的沙雕藝術節成功帶動觀光人潮，反觀新月沙灣也有相同環境條件，舉辦活動未能吸引到外地遊客，相當可惜。若新月沙灣能設立海水浴場，由政府穩定營運兼顧安全與活絡觀光，可望帶動竹北西區相關產業發展，絕對是一筆划得來的生意。

新竹縣政府交旅處表示，將找經費預算辦理可行性評估，包括新月沙灣是否適合做海水浴場，如波浪高度和潮流強度、海底的地形有無陡峭的下降和岩石、水質、周圍的自然環境狀態是否保護區和瀕危物種的存在。

此外，可行性評估也將審視海灘容納量、相關設施等是否符合海水浴場需求，綜合評估考量。

成功 新竹 海水浴場

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