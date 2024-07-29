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社宅抽菸招怨 桃園提高違規記點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市現有12處社會住宅，社區菸害最讓住戶不滿。去年市府公告社宅全面禁菸，有鑒於仍有不少住戶違規，市府昨宣布將提高抽菸違規記點點數，原本1次5點提高到第1次10點、第2次累犯40點，依規定違規累計60點須強制搬離，過去菸害須忍受12次才能強制搬離，如今3次就得說再見。

市府住宅發展處日前舉辦5場社宅住戶座談會，歸納社宅住戶最關心的議題，以租金、租期、鄰居抽菸3大類為主，其中，菸害是最受住戶抗議的環境汙染問題。

住宅處指出，目前12個社宅都禁菸，也訂違規記點機制，「以勸導為主、記點為輔」，但因抽菸違規行為引眾怒，走道、梯間總瀰漫濃濃菸味，住宅服務中心近日提高違規抽菸記點點數。

住宅處進一步說明，舉凡欠租、噪音、抽菸等違規都會被記點，針對抽菸違規將從嚴，第1次記10點，第2次累犯直接累計為40點，只要各種違規累計達60點須強制搬離。在新制之前，八德社宅曾有1戶因生活公約滿點，包括在公共區域抽菸等，依規中止租約要求搬離。

另有住戶反映每年調漲租金不合理，或盼延長3年1簽租期，住宅處長邱英哲說，社宅租金每3年調一次，為減少只租1年或2年住戶負擔，經專家審議委員會認同，採逐年調整；而社宅4000戶滿租，若租期再拉長，需社宅的民眾恐更難入住。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

住戶 抽菸 社宅

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