建築園冶獎、卓越獎加身 頭份市親子館、音樂公園好強

苗栗縣頭份市音樂公園、親子館，去年、今年先後得到建築園冶獎，最近再獲得國家建築卓越獎，兩項建築專業指標性獎項肯定，縣府團隊表示將再接再厲，打造城市親子幸福空間。

中華民國不動產協進會「2024國家建築卓越獎」7月23日頒獎，頭份市兒童及青少年育樂設施（頭份親子館）獲卓越獎，而高雄市建築經營協會建築園冶獎，音樂公園去年得到公共建築景觀類建築園冶獎，今年由親子館獲得。

苗栗縣政府水利處指出，親子館是肯定縣府及專業團隊，對於親子共享空間結合城市綠化和休閒空間的建設構想；音樂公園則肯定縣府對於塑造在地特色休憩地景與空間的設計理念。

其中，親子館設計理念是以苗栗縣的自然特色為宗，創造一個民眾可漫步於大自然、孩童可於自然環境中嬉戲與成長之空間，成為獨樹一幟的親子共享空間，藉由打破原有基地之圍牆，敞開大面積綠地、退縮建築量體規畫，提供一處開放性公園型場館，結合旁側非營利幼兒園，打造優質育兒，市民共享的生活環境。