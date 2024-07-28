中壢新明市場攤販交通亂象 下月6日要整頓了

桃園市中壢區新明市場周邊攤販佔據道路、貨架廢棄物佔用堆置分隔島，攤販、交通亂象挨批「宛如第三世界國家」，今年至7月下旬取締亂丟垃圾243件，攤販依舊，桃園市政府今天表示，為整頓新明市場市容交通計畫第1階段，改善明德路交通、攤販和縮減分隔島，預計8月6日施工，希望解決新明市場長期攤販亂象。

中壢新明公有零售市場位於明德路、民權路街巷，市場大樓使用逾30年，內外圍周邊的合法、違法攤販雲集，明德路等路外圍長期遭非法攤販占用道路、人行道擺攤買賣，合法攤商被迫在外搶生意，至今無法解決，公有零售市場大樓被鑑定海砂屋，至今補強或拆除重建未定，市府上月決定新明市場周邊市容景觀及交通改善執行計畫，徹底改善新明市場明德路等巷弄交通、市容景觀。

中壢區市議員謝美英表示，新明市場早市長期非法攤商佔用道路、造成交通亂象老問題，甚至市民向她陳情，行經該路在分隔島摔傷住院，改善該市場混亂是好事，但如何安置攤商必須有配套措施，既然非法攤商有做生意，顯示消費者有需求，整頓同時，亦應構思兼顧攤商安置、消費需求，才是雙贏。

市府經發局表示，新明市場周邊道路、人行道遭攤販佔占用違規營業，明德路分隔島被堆置貨架廢棄物，嚴重影響交通和市容，市府決定改善新明市場周邊市容景觀及交通改善執行計畫，第1階段針對明德路（中正路至忠明路）道路美化、縮減分隔島等交通設施更新等工程，預計8月6日施工，封閉明德路左右各1車道，取締違規占用道路攤販及亂丟垃圾行為，維護用路人安全。

市府環境管理處表示，新明市場通混亂，垃圾、紙箱貨架丟棄中央分隔島，中壢清潔中隊垃圾車每天3次定點收運，為改善明路攤販混亂，該處去年取締203件亂丟垃圾，今年至7月26日也取締243件，市府並安裝縮時監控宣導告示勿亂丟垃圾，源頭管控，每天定時定點協助清運垃圾，希望維護環境整潔。

中壢警分局表示，為配合執行新明市場市容交通整頓計畫，明德路兩側將畫設停車格、中央分隔島縮減、重鋪新土及植栽及設置護欄美化，禁止攤販再停放空箱、垃圾廢棄物，待標線、標誌及告示牌更新後，加強取締明德路違規停車、攤販及道路障礙物，改變攤商及民眾習慣，解決交通亂象。