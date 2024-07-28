凱米颱風遠離 桃園蔬菜批發價回跌16.5%

凱米颱風重創中南部蔬菜產區導致全台蔬菜價格劇烈波動。桃園市政府密切關注，今日蔬菜批發價格每公斤已較前一交易日下跌16.5%、供應量增加43%。颱風雖遠離，副市長蘇俊賓提醒，颱風對蔬菜供應影響會有延遞情況，後續一旦有供應量明顯短缺、價格漲幅大的情況，將配合農糧署滾動釋出儲存的蔬菜因應。

農業局表示，颱風過後首個交易日（26日）桃園蔬菜批發價每公斤上漲至37.5元，較颱風前上升26.7%，交易量更減少約一半，不過今天批發價已降至每公斤31.4元，比前日下跌16.5%，供應量也增加43%。

蘇俊賓指出，颱風影響可能延續，目前供應主要依靠颱風前冷藏庫存，若後續供應短缺或價格大漲，將配合農糧署釋出儲備蔬菜。目前桃園儲存約95公噸主要蔬菜，一旦供應量有明顯短缺，將滾動調整釋出。

農業局表示，桃園作為北部重要葉菜產區，因多採用溫網室栽培而受災較輕，當地農民正加緊採收包裝，確保市場供應，呼籲民眾依需求購買，無需囤積。

農業局補充，釋出儲備蔬菜的標準是當季蔬菜價格上漲2.5倍以上，目前桃園蔬菜價格趨於穩定，將持續監控市場情況，適時調整應對措施。