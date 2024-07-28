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苗市最大早市南苗市場伸縮棚架遭公所開鍘 協會連署陳情

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，協會理事長黃海清今天發起連署訴求公評。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，協會理事長黃海清今天發起連署訴求公評。記者范榮達／攝影

苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，市長余文忠會勘認定違建，且讓攤商誤會公所施作，還每攤5萬元收費，要求限期改善，協會表示棚架有助提升環境，今天發起連署，訴求公評建議棚架規畫。

南苗攤販市場在苗栗市中正路、中山路及光復路間，包括米市街、博愛街、文昌街約300攤商，是苗栗市最大的傳統早市，南苗市場管理協會一周前在米市街、博愛街口，立柱10根新設伸縮棚架示範區，協會預計每攤收5萬元，全面設置多退少補。

余文忠接獲反映，7月25日會勘，認定南苗市場管理協會未經申請，伸縮棚架基座固著在路面屬於違建，且有安全問題，限期2周改善，本周也會同縣府勘察，余文忠指出，合法是最基本要求，何況協會施作棚架，讓部分攤商誤以為是公共工程，公所還要收費。

公所的願景是南苗市場併同鄰近的敬軍新村土地，由縣府推動公辦都市更新，初步規畫敬軍新村新建現代市場大樓，配備冷氣、停車場；南苗市場及周邊攤販市場則規畫觀光市場，甚至公車轉運站，帶動人氣及地方發展，攤商二代、三代更有意願返鄉承接家業。

南苗市場管理協會理事長黃海清今天則發起連署陳情，訴求全民公評，他說，攤販市場超過57年歷史，伸縮棚架計畫前後約6年，考慮到消防車、垃圾清運車及20噸的菜車等都可以通過，管委會開會時，有民意代表提議，先做示範區，工程每攤預計5萬元，屆時多退少補。

黃海清表示，示範區這次經過凱米颱風的風雨考驗，防曬也不會有悶熱的問題，消費者的反映不錯，但市長勘察限期改善，拆除棚架經費由管委會支出，連署陳情建議攤販市場設伸縮棚架。

苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，市長余文忠（中）日前會勘認定違建。圖／苗栗市公所提供
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，市長余文忠（中）日前會勘認定違建。圖／苗栗市公所提供
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，協會理事長黃海清今天發起連署訴求公評。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，協會理事長黃海清今天發起連署訴求公評。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，協會理事長黃海清今天發起連署訴求公評。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，協會理事長黃海清今天發起連署訴求公評。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，協會理事長黃海清今天發起連署訴求公評。記者范榮達／攝影
苗栗市南苗市場管理協會最近在南苗攤販市場新設伸縮棚架示範區，協會理事長黃海清今天發起連署訴求公評。記者范榮達／攝影

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