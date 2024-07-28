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石門水庫重回去年蓄滿水還小流量放水 二期稻灌溉穩了
這次凱米颱風過境，桃園市石門水庫一次灌飽飽，水庫蓄水量從1億餘噸直接飆升一倍接近滿水位，至中午水位244.5公尺、蓄水量約2.01億噸，重回去年11月2日滿庫水位，水利署北區水資源局今天上午表示，石門水庫集水入流量變小，在滿庫水位操作下，水庫前晚關閉排砂隧道放水，改為河道小流量調節性放水，下半年二期稻灌溉無虞。
凱米颱風帶來龐大雨量，石門水庫從颱風前的水位231公尺、蓄水量1.03億噸、蓄水率50.5%，經過颱風水量挹注一次灌滿，至今天中午，水庫水位244.55公尺，上升13公尺，蓄水量回到2.01億噸、增加約一倍，蓄水率98.2%接近滿庫，短短6天，石門水庫供水一口氣全部解渴，蓄水量重回8個多月前滿庫水情。
北水分署表示，凱米颱風帶為石門水庫集水帶來豐沛雨量，累積雨量460毫米，水庫蓄水量增加約1億噸，颱風期間防洪操作放水超過7900萬噸，至今天水庫集水區持續入流量每秒130立方公尺。
原本排砂隧道較大流量放水在前晚關閉放水，因應水庫滿庫操作，昨天已改採河道小流量（每秒100立方公尺）調節放水，仍入流高於出流，目前水庫接近245公尺、2.05億噸滿庫水量，可提供桃園地區民生、產業供水穩定，連同下半年二期稻作農田灌溉無虞。
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